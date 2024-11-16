((فالكو)) الأمريكية تعتزم بدء برنامج جديد للحفر الشهر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة ((فالكو)) الأمريكية للطاقة البدء فى برنامج الحفر لعام 2024، المؤجل الشهر الجارى.
وقالت الشركة، فى نتائج أعمالها، إنَّ ذلك بهدف إعداد برنامج شامل، مع توفير جهاز صيانة للحد من تراجع الإنتاج.
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وكشفت أنه تم إكمال بئر K-81 فى بداية الربع الأول لعام 2024، كجزء من أنشطة الحفر لعام 2023، فيما تم تشغيل بئر EA-55، التى حُفرت فى أكتوبر 2023، فى يناير 2024.
وقالت إنها انتهت من برنامج صيانة الآبار المخطط لعام 2024، مع إعادة تجهيز 12 بئراً.
واستقرت أرباح الشركة فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام عند نحو 17 مليون دولار، وخلال الربع الثالث منفرداً بلغت إيرادات الشركة من مصر نحو 9.3 مليون دولار، مقابل نحو 18.9 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأنفقت الشركة نحو 7.09 مليون دولار نفقات رأسمالية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 32.1 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت قيمة أصول الشركة فى مصر إلى نحو 320 مليون دولار فى نهاية سبتمبر مقابل 263 مليون دولار فى ديسمبر 2023.
وكشفت الشركة أنه استثمرت فى مصر أكثر من الحد الأدنى المطلوب منها ضمن اتفاقيتها مع وزارة البترول والبالغ 50 مليون دولار.
وذكرت أنها توصلت لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول بخصم المستحقات المتأخرة للهيئة من الرصيد القابل للتحصيل المتراكم.
وقالت إنه فى يونيو 2024، أكدت الهيئة التسوية النهائية بمبلغ 40.5 مليون دولار مستحق للشركة، تم تسجيل صافى المبلغ المتبقى ضمن بند ((المستحقات من مصر وغيرها)) فى ميزانية الربع الحالى.
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