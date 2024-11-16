((فالكو)) الأمريكية تعتزم بدء برنامج جديد للحفر الشهر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ((فالكو)) الأمريكية للطاقة البدء فى برنامج الحفر لعام 2024، المؤجل الشهر الجارى.

وقالت الشركة، فى نتائج أعمالها، إنَّ ذلك بهدف إعداد برنامج شامل، مع توفير جهاز صيانة للحد من تراجع الإنتاج.

موضوعات“دانة غاز” تطلب خفض مستحقاتها بـ24 مليون دولار لتبدأ ضخ استثمارات فى مصر المملكة المتحدة تعلن حظرًا على مناجم الفحم الجديدة “إكسون موبيل” تعتزم تسريح قرابة 400 موظف في تكساس

وكشفت أنه تم إكمال بئر K-81 فى بداية الربع الأول لعام 2024، كجزء من أنشطة الحفر لعام 2023، فيما تم تشغيل بئر EA-55، التى حُفرت فى أكتوبر 2023، فى يناير 2024.

وقالت إنها انتهت من برنامج صيانة الآبار المخطط لعام 2024، مع إعادة تجهيز 12 بئراً.

واستقرت أرباح الشركة فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام عند نحو 17 مليون دولار، وخلال الربع الثالث منفرداً بلغت إيرادات الشركة من مصر نحو 9.3 مليون دولار، مقابل نحو 18.9 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وأنفقت الشركة نحو 7.09 مليون دولار نفقات رأسمالية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 32.1 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت قيمة أصول الشركة فى مصر إلى نحو 320 مليون دولار فى نهاية سبتمبر مقابل 263 مليون دولار فى ديسمبر 2023.

وكشفت الشركة أنه استثمرت فى مصر أكثر من الحد الأدنى المطلوب منها ضمن اتفاقيتها مع وزارة البترول والبالغ 50 مليون دولار.

وذكرت أنها توصلت لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول بخصم المستحقات المتأخرة للهيئة من الرصيد القابل للتحصيل المتراكم.

وقالت إنه فى يونيو 2024، أكدت الهيئة التسوية النهائية بمبلغ 40.5 مليون دولار مستحق للشركة، تم تسجيل صافى المبلغ المتبقى ضمن بند ((المستحقات من مصر وغيرها)) فى ميزانية الربع الحالى.