مصادر: وضع سقف للغرامات لا يشمل عقوبات فروق الإقرارات الضريبية

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن وزارة المالية استبعدت غرامات فروق الإقرارات الضريبية من التيسيرات الضريبية الأخيرة، والتى تهدف إلى عدم تجاوز إجمالى الغرامات على الممولين 100% من أصل الضريبة بحسب مصادر حكومية.

وأعلنت الحكومة مؤخرًا نيتها تقديم تيسيرات ضريية تشمل ألا تزيد الغرامات عن أصل الضريبة.

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وقالت مصادر لـ”البورصة”، أن هناك نوعان من الغرامات المرتبطة بالضرائب، أحدهما غرامات التأجير وهذه التى تشملها الإصلاحات الأخيرة بوضع سقف لها لا يزيد على الضريبة نفسها، وكانت تزيد أضعاف الضريبة بسبب أنه كان يتم احتساب فائدة سنوية على التأخير تعادل الفائدة لدى البنك المركزى.

والنوع الثانى هو الغرامات المرتبطة بالفروق الضريبية وهذا النوع من الغرامات لم تشملها التيسيرات التى أعلنت مؤخرًا.

جدير بالذكر أن المادة 87 مكرر من قانون الضريبة على الدخل تهدف إلى تنظيم عملية دفع الضريبة النهائية وضمان الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، من خلال فرض غرامات إضافية على الفروق بين الضريبة النهائية وضريبة الإقرار، وتبلغ 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية، وتصل إلى 40% إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية.

فيما يتم فرض غرامة وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية.

ويمكن خفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.

ولفتت المصادر الحكومية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشفافية والالتزام الضريبى.

وتتوجه“المالية” إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من فوائد أو غرامات التأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممول أو المسجل أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص الضريبى أو طول فترة النزاع.

وقال صالح رويشد رئيس قطاع الضرائب بمكتب“حازم حسن كى بى إم جى” إن المادة 87 مكرر من قانون الضريبة على الدخل، تعتبر وسيلة فعالة للحد من التهرب الضريبى، وتشجع الممولين على الامتثال للتشريعات الضريبية.

وطالب المُشرْع بأنه فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مقابل التاخير أو الضريبة الإضافية عن 100% من قيمة الضريبة، حيث لا يفضل وضع شروط للاستفادة من هذة المادة تستند إلى سبب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لتجنب أى معوقات عند التطبيق.

فيما طالب خالد أبوزهرة، شريك الضرائب الرئيسى، لـ”إى إم سى مصر والخليج” بضرورة تضمين فروق الضريبة النهائية وضريبة الإقرار فى الحد الأقصى لكل الغرامات الضريبية، والتى لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، حيث أن ذلك يساعد على خفض نسبة المتأخرات الضريبية، ويعمل على تخفيض العبء الضريبى على الممولين.