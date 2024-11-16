دانة غاز تطلب خفض مستحقاتها بـ24 مليون دولار لتبدأ ضخ استثمارات فى مصر

تنتظر شركة دانة غاز من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار فى نهاية سبتمبر الماضى لتبدأ ضخ استثمارات جديدة بعد إقرار تعديل اتفاقية الاستكشاف من قبل فى النصف الأول من 2024.

وقالت الشركة، إنه تم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان، وهي جزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تمديد عمر الأصول في مصر وتعظيم قيمة المساهمين خلال السنوات القادمة.

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وكشفت أنها تعمل الشركة بشكل وثيق مع شركة إيجاس، وسيتم إعادة استثمار هذا المبلغ بالكامل في مصر لتمويل المرحلة الأولى من البرنامج الذى تضمنته الاتفاقية.

ولفتت إلى أنه نتيجة لهذه الاتفاقية، تلتزم شركة دانا غاز بتنفيذ عدد من الأنشطة التطويرية والاستكشافية، بما في ذلك حفر 11 بئراً، ويقدر إجمالي الاستثمار المخطط له في البرنامج بنحو 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات تصل إلى 80 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وقدرت أن الإنتاج الإضافي للغاز سيؤدى إلى وفر في التكاليف يزيد عن مليار دولار للاقتصاد المصري على مدار الخمس سنوات المقبلة، بالنظر إلى تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت لتوليد الطاقة.

وتراجع إنتاج الشركة فى مصر نحو 24% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى حيث أنتجت نحو 17.1 ألف برميل نفط مكافئ بواقع 83 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، و1615 برميل يومياً من المكثفات، و138 طن متري يومياً من الغاز البترولي المسال.

وقالت الشركة إن هذا الانخفاض نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول وعدم وجود استثمارات مهمة.

وتراجعت إيرادات الشركة من مصر فى أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 115 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار العام الماضى فيما اقتصرت استثماراتها فى البلاد على نحو 4 ملايين دولار.

وحصلت الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام نحو 36 مليون دولار من مستحقاتها مقابل 40 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشفت أن شركة الاستشارات“جافني، كلاين وشركاؤها” (GCA)، أجرت تقييمًا مستقلًا لاحتياطيات شركة دانا غاز في مصر من الهيدروكربونات حتى نهاية 2023، وتم تم تقدير احتياطيات الشركة المؤكدة الإجمالية بنحو 17 مليون برميل مكافئ نفطي مقابل 23 مليون برميل مكافئ فى 2022.

أما احتياطيات الشركة المؤكدة والمحتملة الإجمالية فقد تم تقديرها بنحو 34 مليون برميل مكافئ نفطي مقابل 42 مليون برميل فى 2022.



