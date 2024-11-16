دانة غاز تطلب خفض مستحقاتها بـ24 مليون دولار لتبدأ ضخ استثمارات فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) مليار دولار وفر فى التكاليف للاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات سيوفرها الإنتاج الإضافى
تنتظر شركة دانة غاز من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار فى نهاية سبتمبر الماضى لتبدأ ضخ استثمارات جديدة بعد إقرار تعديل اتفاقية الاستكشاف من قبل البرلمان فى النصف الأول من 2024.
وقالت الشركة، إنه تم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان، وهي جزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تمديد عمر الأصول في مصر وتعظيم قيمة المساهمين خلال السنوات القادمة.
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وكشفت أنها تعمل الشركة بشكل وثيق مع شركة إيجاس، وسيتم إعادة استثمار هذا المبلغ بالكامل في مصر لتمويل المرحلة الأولى من البرنامج الذى تضمنته الاتفاقية.
ولفتت إلى أنه نتيجة لهذه الاتفاقية، تلتزم شركة دانا غاز بتنفيذ عدد من الأنشطة التطويرية والاستكشافية، بما في ذلك حفر 11 بئراً، ويقدر إجمالي الاستثمار المخطط له في البرنامج بنحو 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات تصل إلى 80 مليار قدم مكعبة من الغاز.
وقدرت أن الإنتاج الإضافي للغاز سيؤدى إلى وفر في التكاليف يزيد عن مليار دولار للاقتصاد المصري على مدار الخمس سنوات المقبلة، بالنظر إلى تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت لتوليد الطاقة.
وتراجع إنتاج الشركة فى مصر نحو 24% خلال أول 9 أشهر من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى حيث أنتجت نحو 17.1 ألف برميل نفط مكافئ بواقع 83 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، و1615 برميل يومياً من المكثفات، و138 طن متري يومياً من الغاز البترولي المسال.
وقالت الشركة إن هذا الانخفاض نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول وعدم وجود استثمارات مهمة.
وتراجعت إيرادات الشركة من مصر فى أول 9 أشهر من العام الحالى إلى 115 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار العام الماضى فيما اقتصرت استثماراتها فى البلاد على نحو 4 ملايين دولار.
وحصلت الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام نحو 36 مليون دولار من مستحقاتها مقابل 40 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وكشفت أن شركة الاستشارات“جافني، كلاين وشركاؤها” (GCA)، أجرت تقييمًا مستقلًا لاحتياطيات شركة دانا غاز في مصر من الهيدروكربونات حتى نهاية 2023، وتم تم تقدير احتياطيات الشركة المؤكدة الإجمالية بنحو 17 مليون برميل مكافئ نفطي مقابل 23 مليون برميل مكافئ فى 2022.
أما احتياطيات الشركة المؤكدة والمحتملة الإجمالية فقد تم تقديرها بنحو 34 مليون برميل مكافئ نفطي مقابل 42 مليون برميل فى 2022.
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