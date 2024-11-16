فيتش سوليوشنز: 780 ألف اشتراك متوقع بشبكات الجيل الخامس بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت شركة الأبحاث“فيتش سوليوشنز” أن يصل عدد اشتراكات الجيل الخامس إلى 780 ألف اشتراك بنهاية العام الجارى، مع ارتفاعه إلى 43.76 مليون اشتراك بحلول عام 2033، ليشكل بذلك 32% من إجمالي الاشتراكات.

وقالت إن الشركات بالفعل بدأت ترقية العديد من المواقع لتكون جاهزة للجيل الخامس، ولكننا نعتقد أن أغلب هذه المواقع تتركز في المناطق الحضرية الكبرى مثل القاهرة.

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ورجحت أن يكون إقبال المستهلكين على التقنية في المدى القريب والمتوسط مقتصرًا على المستخدمين الأكثر دراية بالتكنولوجيا والأكثر ثراءً، ممن يدركون الفوائد التي يقدمها الجيل الخامس.

وذكرت أنه بالنسبة لشركات تشغيل الهواتف المحمولة، ستكون عملية الانتقال من اشتراكات الجيل الرابع إلى الجيل الخامس الأعلى قيمة أمرًا معقدًا. لكن الفرصة الأكبر قد تكمن في جذب المستخدمين من الشبكات القديمة للجيلين الثاني والثالث عند التخطيط لإيقاف تشغيلها، من خلال صفقات حصرية مثل تقديم هواتف جاهزة للجيل الخامس بأسعار مدعومة.

ومنح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر تراخيص الجيل الخامس لكل من“فودافون مصر” و”أورنج مصر” و”e& مصر”، لتنضم إلى“المصرية للاتصالات”، التي حصلت على ترخيص الجيل الخامس في يناير الماضى مقابل 150 مليون دولار.

وبلغت قيمة تراخيص الجيل الخامس لشركات“فودافون”، و”أورنج”، و”إى أند e&” ما مجموعه 675 مليون دولار، وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبهذا، أصبحت جميع شركات التشغيل الأربع في مصر مخولة بتقديم خدمات الجيل الخامس.

وقالت“فيتش” إن أهمية الجيل الخامس تتجاوز تحسين سعة الشبكات المحمولة وجودة الخدمة، حيث تعد ضرورية لتعزيز الحلول القائمة على إنترنت الأشياء (IoT) التي تعتبر أساسية للمدن الذكية والقطاعات العمودية المتنوعة مثل اللوجستيات والرعاية الصحية والزراعة، وذلك ضمن استراتيجية“مصر الرقمية”.

ونوهت إلى أنه رغم أن الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات خططت لإصدار تراخيص الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2023، إلا أن شركات الاتصالات طلبت تأجيلات لتأمين التمويل اللازم.

أضافت أن الشركات المصرية بدأت بالفعل الاستعداد للجيل الخامس؛ حيث أجرت“المصرية للاتصالات” تجارب على التقنية بالتعاون مع“إريكسون” وعقدت شراكات مع“هواوي” و”نوكيا” لنشر الشبكة. وتهدف“فودافون مصر” إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقالت“فيتش سوليوشنز” إنه من المتوقع أن تصبح خدمات الاتصالات أكثر تكلفة بسبب زيادة تكاليف الطاقة والتضخم، ما دفع شركات الاتصالات لطلب زيادة الأسعار بنسبة 30% لمواجهة تراجع هوامش الأرباح.

وتوقعت أن يظل التضخم مرتفعًا في النصف الثاني من عام 2024، بمعدل متوسط يبلغ 27% على أساس سنوي، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة الأسعار الإدارية للسلع الأساسية مثل الكهرباء والوقود، ورجحت أن تدفع هذه الظروف السلطات إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة حتى نهاية 2024.

لكن بحلول فبراير 2025، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 20% نتيجة تأثيرات سنة الأساس، مما قد يدفع السلطات إلى بدء خفض الفائدة في ذلك الوقت.