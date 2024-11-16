الحجر الزراعي يطالب الاتحاد الأوروبي بخفض نسب فحص الموالح إلى 10%

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن اللجنة ناقشت مع الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خفض نسبة فحص عينات الموالح المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من 30% إلى 20% خلال الموسم التصديري المقبل، الذي يبدأ في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف خليل في تصريح خاص لـ”البورصة” أن الحجر الزراعي طالب الاتحاد الأوروبي بخفض نسب فحص عينات الموالح من متبقيات المبيدات من 30% إلى 20% خلال الموسم المقبل.

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وأشار إلى التزام الشركات المصدرة بالاشتراطات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما يدعم خفض نسبة فحص العينات، وذلك على غرار الموسم الماضي الذي كانت فيه النسبة لا تتجاوز 20%.

وتوقع خليل تصدير نحو مليونى طن من الموالح خلال الموسم المقبل، مع توجيه كمية تتراوح بين 400 و450 ألف طن للمصانع المنتجة لمركزات الموالح للتوسع في صادراتها خلال الموسم المقبل، في إطار زيادة الطلب العالمي عليها

وأكد أن مصر تصدر نحو 8 أصناف من الموالح إلى نحو 150 دولة عبر 180 محطة تصدير.

من جانبه، قال هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة إنترناشيونال للاستيراد والتصدير، إن الشركة تستهدف تصدير نحو 10 آلاف طن من الموالح خلال الموسم المقبل، مقابل ألفى طن فقط خلال الموسم الماضي. وأشار إلى أن“البيع بالعمولة” يعد من أكبر المشكلات التي تواجه مصدري الموالح في الوقت الحالي، وتتسبب في خسائر للمصدرين، خاصة في دول الخليج العربي.

وأوضح كمال أن الشركة تصدر 4 أصناف من الموالح تشمل:“الماندرين، البرتقال، اليوسفي، والليمون”. كما أشار إلى أن الشركة تصدر العديد من المحاصيل الأخرى مثل البصل والرمان والثوم، ومن المستهدف التوسع في السوق الألماني خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن موسم تصدير البرتقال المصري سيبدأ في 1 ديسمبر 2024. حيث سيبدأ دخول المحاصيل إلى المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في 25 نوفمبر 2024 للتجهيز والإعداد، مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024.

وقد تم التوافق على المواعيد بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري بعد استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الأخرى للبرتقال.