الحجر الزراعي يطالب الاتحاد الأوروبي بخفض نسب فحص الموالح إلى 10%

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن اللجنة ناقشت مع الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خفض نسبة فحص عينات الموالح المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من 30% إلى 20% خلال الموسم التصديري المقبل، الذي يبدأ في شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف خليل في تصريح خاص لـ”البورصة” أن الحجر الزراعي طالب الاتحاد الأوروبي بخفض نسب فحص عينات الموالح من متبقيات المبيدات من 30% إلى 20% خلال الموسم المقبل.
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وأشار إلى التزام الشركات المصدرة بالاشتراطات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما يدعم خفض نسبة فحص العينات، وذلك على غرار الموسم الماضي الذي كانت فيه النسبة لا تتجاوز 20%.
وتوقع خليل تصدير نحو مليونى طن من الموالح خلال الموسم المقبل، مع توجيه كمية تتراوح بين 400 و450 ألف طن للمصانع المنتجة لمركزات الموالح للتوسع في صادراتها خلال الموسم المقبل، في إطار زيادة الطلب العالمي عليها
وأكد أن مصر تصدر نحو 8 أصناف من الموالح إلى نحو 150 دولة عبر 180 محطة تصدير.
من جانبه، قال هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة إنترناشيونال للاستيراد والتصدير، إن الشركة تستهدف تصدير نحو 10 آلاف طن من الموالح خلال الموسم المقبل، مقابل ألفى طن فقط خلال الموسم الماضي. وأشار إلى أن“البيع بالعمولة” يعد من أكبر المشكلات التي تواجه مصدري الموالح في الوقت الحالي، وتتسبب في خسائر للمصدرين، خاصة في دول الخليج العربي.
وأوضح كمال أن الشركة تصدر 4 أصناف من الموالح تشمل:“الماندرين، البرتقال، اليوسفي، والليمون”. كما أشار إلى أن الشركة تصدر العديد من المحاصيل الأخرى مثل البصل والرمان والثوم، ومن المستهدف التوسع في السوق الألماني خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن موسم تصدير البرتقال المصري سيبدأ في 1 ديسمبر 2024. حيث سيبدأ دخول المحاصيل إلى المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في 25 نوفمبر 2024 للتجهيز والإعداد، مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024.
وقد تم التوافق على المواعيد بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري بعد استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الأخرى للبرتقال.
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