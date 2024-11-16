الكويت الوطنى: هناك حاجة لتحسين بيئة الأعمال إلى جانب الإصلاحات التى قامت

قال بنك الكويت الوطنى، إن هناك حاجة ماسّة لاتخاذ إجراءات إضافية لتهيئة بيئة أكثر دعمًا لأنشطة الأعمال، سعيًا لزيادة فرص العمل وتعزيز المعرفة ورفع معدلات الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتجاوز الصفقات الضخمة المؤمنة على المستوى السياسي، مثل مشروع رأس الحكمة.

وذكر أن الحكومة مضت قدمًا في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرئيسية بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها السياسات في وقت سابق من العام الحالي. وتمثلت هذه الإصلاحات في الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، ورفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مع إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وخفض الدعم الحكومي.

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وتوقع أن تواصل الحكومة متابعة الإصلاحات في الفترة المقبلة، بما في ذلك مواصلة خفض دعم الوقود والغاز والكهرباء، على الرغم من أن مرونة سعر الصرف لم تختبر بشكل كامل في أوقات الأزمات بعد، إلا أنه من المتوقع أن تخضع للاختبار مع ارتفاع الواردات بالتزامن مع تعافي النمو الاقتصادي.

وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في السنة المالية 2025/2024، مدعومًا بتخفيضات قوية محتملة في أسعار الفائدة، بدعم من استقرار الجنيه، وتراجع معدل التضخم إلى 26% مع توقعات بانخفاض حاد العام المقبل.

وقال إن ذلك يشير إلى اقتراب بداية دورة خفض الفائدة، بجانب ارتفاع مؤشر مديري المشتريات مرة أخرى فوق حاجز 50 نقطة القياسي في أغسطس، بالإضافة إلى تسجيل نمو حقيقي إيجابي في الائتمان وانتعاش أرباح الشركات.

وقال إن الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة، بينما قد يستمر صافي الصادرات في كونه عائقًا بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.

وأشار إلى تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في السنة المالية 2024/2023 مقارنة بـ3.8% في السنة المالية 2023/2022.

وذكر أن النصف الثاني من العام المالي (من يناير إلى يونيو 2024) شهد تداعيات ملحوظة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم، ورفع سعر الفائدة، فضلًا عن صدمات العرض والطلب الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه في مارس بنسبة تقارب 40%.

وذكر أنه بعد تأمين استثمارات رأس الحكمة الضخمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات و20 مليار دولار في هيئة صفقات تمويل دولية أخرى خلال هذا العام، لم تعد صورة التمويل الخارجي مصدر قلق في المرحلة الحالية.

وقال إن الاحتياطيات الدولية تسجل حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.7 مليار دولار في سبتمبر، بينما عاد صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى المنطقة الإيجابية.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، قد تعود السلطات إلى الأساليب التقليدية للتمويل، بما في ذلك إصدار سندات اليورو المقومة بالعملات الأجنبية.

وقال إن هذا الخيار يبدو ضروريًا لتغطية فجوة تمويل خارجي تراكمية تبلغ قيمتها الصافية نحو 10 مليارات دولار حتى السنة المالية 2026/2025 في ظل استمرار عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون.

في الوقت الحالي، تبلغ عائدات سندات اليورو المصرية لأجل 5 سنوات 9%، ومن المحتمل أن تنخفض مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى في خفض أسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة.

وتوقع أيضًا ارتفاع احتمالية ترقية التصنيف السيادي للسندات من قبل وكالة موديز إلى B3 من Caa1 على المدى القصير، ما يتماشى مع تصنيفات وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.

نوه البنك إلى أن عجز الموازنة العامة سجل مستويات منخفضة للغاية، إذ بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2023 بدعم من صفقة رأس الحكمة الضخمة التي ساهمت في زيادة الإيرادات غير الضريبية في الميزانية.

وقال إنه كمّا هو الحال مع الحساب الخارجي، من المتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها، كما ستفقد الحكومة في السنة المالية 2025/2024 حصة كبيرة من إيرادات قناة السويس، والتي تمثل نحو 8% من إجمالي الإيرادات الضريبية، ما سيكون له تأثيرات سلبية على الميزانية العامة.

وقال إن بعض هذه الخسائر سيقابلها وفورات من خلال تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة خلال العام، مما سيخفف من عبء فوائد الديون الكبيرة.

وأشار البنك إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 25% على أساس سنوي في السنة المالية 2023-2024، متأثرة بالصراع الإقليمي الحالي الذي أدى إلى تحويل حركة النقل البحري بعيدًا عن قناة السويس.

وقال إنه إذا تفاقم الوضع في مصر نتيجة الصراع الإقليمي الحالي، فإن إحدى النتائج المحتملة ستكون نقص واردات الغاز، إذ تستورد مصر نحو 20% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل.

ولفت إلى أنه يمكن أن يسهم مناخ التضخم العالمي الأكثر ملاءمة في خفض أسعار الفائدة الدولية بشكل حاد، ما يوفر للبنك المركزي المصري مساحة أكبر لتبني سياسات تحفيزية تعزز من آفاق النمو المحلى.



