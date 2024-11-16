الصاغة : نواجه تحديات كبيرة بسبب قلة الإقبال

MENAFN - Khaberni) خبرني- بين نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، إن حركة أسواق الذهب المحلية ما تزال ضعيفة، حيث يترقب المواطنون وضوح المشهد الاقتصادي وما سيترتب عليه من تغيرات في أسعار الذهب.

وأوضح علان أن التذبذب في الأسعار العالمية يؤثر على قرارات الشراء والبيع محليًا، حيث يفضل العديد من المواطنين الانتظار لتجنب خسائر محتملة، بحسب الرأي.

وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية ستبقى في حالة استقرار بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، وذلك حتى يتولى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مهامه مطلع العام المقبل، وتتضح الإجراءات السياسية والاقتصادية التي سيتخذها خلال المرحلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على حركة الأسواق.

وأشار علان إلى أن السوق يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الأسعار العالمية، وأن العديد من المستهلكين يفضلون الانتظار للحصول على أفضل سعر ممكن.

وفقًا لعلان، فإن الضعف في الطلب صاحبه ركود شبه كامل في عمليات بيع المواطنين لمقتنياتهم الذهبية.

وأوضح أن حركة الشراء والبيع أصبحت محدودة للغاية بسبب تأثير العوامل الاقتصادية على القدرة الشرائية للأفراد ما أدى لركود تجاري.

وأشار إلى أن العديد من الأسر الأردنية، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها، تتردد في بيع مدخراتها الذهبية، حيث يعتبر الذهب الملاذ الأخير في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة، مثل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التزامات المواطنين المالية، جعلت من شراء الذهب أمرًا صعبًا سواء من أجل الادخار أو الزينة.

وأكد علان أن أصحاب محلات الذهب يواجهون تحديات كبيرة بسبب انخفاض حركة البيع والشراء، معربًا عن أمله في أن يشهد السوق تحسنًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف علان أن الأسواق العالمية أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 2662 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد أسعار الليرات الذهبية، أشار علان إلى أن سعر الليرة الإنجليزية بلغ أمس 435 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية 383 دينارا.

ومع ذلك، أكد علان، أن حركة شراء المجوهرات تظل ضعيفة كعادتها في هذا الوقت من العام لكن ارتفاع الاسعار فاقم الركود المعتاد.

وشدد علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدًا عن العروض المغرية.

وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.