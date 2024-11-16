الصاغة : نواجه تحديات كبيرة بسبب قلة الإقبال

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- Khaberni) خبرني
- بين نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، إن حركة أسواق الذهب المحلية ما تزال ضعيفة، حيث يترقب المواطنون وضوح المشهد الاقتصادي وما سيترتب عليه من تغيرات في أسعار الذهب.
وأوضح علان أن التذبذب في الأسعار العالمية يؤثر على قرارات الشراء والبيع محليًا، حيث يفضل العديد من المواطنين الانتظار لتجنب خسائر محتملة، بحسب الرأي.
وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية ستبقى في حالة استقرار بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، وذلك حتى يتولى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مهامه مطلع العام المقبل، وتتضح الإجراءات السياسية والاقتصادية التي سيتخذها خلال المرحلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على حركة الأسواق.
وأشار علان إلى أن السوق يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الأسعار العالمية، وأن العديد من المستهلكين يفضلون الانتظار للحصول على أفضل سعر ممكن.
وفقًا لعلان، فإن الضعف في الطلب صاحبه ركود شبه كامل في عمليات بيع المواطنين لمقتنياتهم الذهبية.
وأوضح أن حركة الشراء والبيع أصبحت محدودة للغاية بسبب تأثير العوامل الاقتصادية على القدرة الشرائية للأفراد ما أدى لركود تجاري.
وأشار إلى أن العديد من الأسر الأردنية، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها، تتردد في بيع مدخراتها الذهبية، حيث يعتبر الذهب الملاذ الأخير في حالات الطوارئ.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة، مثل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التزامات المواطنين المالية، جعلت من شراء الذهب أمرًا صعبًا سواء من أجل الادخار أو الزينة.
وأكد علان أن أصحاب محلات الذهب يواجهون تحديات كبيرة بسبب انخفاض حركة البيع والشراء، معربًا عن أمله في أن يشهد السوق تحسنًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف علان أن الأسواق العالمية أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 2662 دولارا للأونصة.
وعلى صعيد أسعار الليرات الذهبية، أشار علان إلى أن سعر الليرة الإنجليزية بلغ أمس 435 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية 383 دينارا.
ومع ذلك، أكد علان، أن حركة شراء المجوهرات تظل ضعيفة كعادتها في هذا الوقت من العام لكن ارتفاع الاسعار فاقم الركود المعتاد.
وشدد علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدًا عن العروض المغرية.
وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.
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