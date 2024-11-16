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ليون مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية

11/16/2024 7:16:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬أصبح‭ ‬فريق‭ ‬ليون،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬سابقة،‭ ‬مهددا‭ ‬بالهبوط‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬حظر‭ ‬انتقالات‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفات‭ ‬مالية‭. ‬جاء‭ ‬قرار‭ ‬الهبوط‭ ‬المؤقت‭ ‬لليون‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تدقيق‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬حسابات‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‮
«‬دي‭.‬إن‭.‬سي‭.‬جي‮»‬‭.‬

وقررت‭ ‬هيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬حسابات‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬ليون‭ ‬المالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحسن‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬صفقات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬وستقوم‭ ‬الهيئة‭ ‬أيضا‭ ‬بمراقبة‭ ‬رواتب‭ ‬اللاعبين‭.‬

ويمتلك‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬تيكستور‭ ‬نادي‭ ‬ليون،‭ ‬وأيضا‭ ‬ناديي‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬وبوتافوجو‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭. ‬وظهر‭ ‬تيكستور‭ ‬واثقا‭ ‬بعدما‭ ‬قدم‭ ‬قضية‭ ‬النادي‭ ‬لهيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬حسابات‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬ونقلت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬تصريحات‭ ‬له‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬سار‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أرقامنا‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬ليون،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬ديونا‭ ‬مالية‭ ‬بقيمة‭ ‬505‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ (‬532.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬قد‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبيه،‭ ‬مثل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الشاب‭ ‬رايان‭ ‬شرقي‭ (‬21‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬وقد‭ ‬يضطر‭ ‬أيضا‭ ‬أصحاب‭ ‬الرواتب‭ ‬العالية،‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬مثل‭ ‬ألكسندر‭ ‬لاكازيت‭ ‬وكورنتين‭ ‬توليسو،‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬النادي‭.‬



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