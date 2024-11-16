كوسوفو ترفض استكمال مواجهة رومانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بوخارست - (أ ف ب): توقفت مباراة رومانيا وكوسوفو في الوقت بدل الضائع في بوخارست ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد أن هتف مشجعو أصحاب الأرض باسم صربيا.
وغادر لاعبو كوسوفو أرض الملعب بعد الهتافات، ليوقف الحكم المباراة عند نتيجة 0-0.
واستمر العداء بين كوسوفو وصربيا منذ الحرب بين القوات الصربية والمتمردين الألبان العرقيين في أواخر التسعينيات.
ولا يلعب المنتخبان الكوسوفي والصربي مع بعضهما بعضا في بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أو الاتحاد الدولي (فيفا).
وفتح فيفا إجراءات تأديبية بحق صربيا خلال كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن علّق المنتخب علما في غرفة الملابس يصوّر كوسوفو كجزء من صربيا.
وانضمت كوسوفو إلى فيفا ويويفا عام 2016.
وكانت مباراة الذهاب بين كوسوفو ورومانيا في بريشتينا قد انتهت بفوز الأخيرة بثلاثة أهداف نظيفة.
وتحتل رومانيا صدارة المجموعة الثانية في المستوى الثالث بـ12 نقطة، فيما كانت تحتاج كوسوفو إلى النقاط الثلاث لمعادلتها، لكنها تبقى خلفها بفارق الأهداف. وتأتي قبرص ثالثة بـ6 نقاط وليتوانيا من دون نقاط.
MENAFN16112024000055011008ID1108893457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.