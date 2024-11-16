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كوسوفو ترفض استكمال مواجهة رومانيا

11/16/2024 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوخارست‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توقفت‭ ‬مباراة‭ ‬رومانيا‭ ‬وكوسوفو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬بوخارست‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هتف‭ ‬مشجعو‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬باسم‭ ‬صربيا‭.‬

وغادر‭ ‬لاعبو‭ ‬كوسوفو‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬الهتافات،‭ ‬ليوقف‭ ‬الحكم‭ ‬المباراة‭ ‬عند‭ ‬نتيجة‭ ‬0‭-‬0‭.‬

واستمر‭ ‬العداء‭ ‬بين‭ ‬كوسوفو‭ ‬وصربيا‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الصربية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الألبان‭ ‬العرقيين‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬التسعينيات‭.‬

ولا‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخبان‭ ‬الكوسوفي‭ ‬والصربي‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬بعضا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ (‬يويفا‭) ‬أو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭).‬

وفتح‭ ‬فيفا‭ ‬إجراءات‭ ‬تأديبية‭ ‬بحق‭ ‬صربيا‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬علّق‭ ‬المنتخب‭ ‬علما‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬يصوّر‭ ‬كوسوفو‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬صربيا‭.‬

وانضمت‭ ‬كوسوفو‭ ‬إلى‭ ‬فيفا‭ ‬ويويفا‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬بين‭ ‬كوسوفو‭ ‬ورومانيا‭ ‬في‭ ‬بريشتينا‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬الأخيرة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭.‬

وتحتل‭ ‬رومانيا‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬تحتاج‭ ‬كوسوفو‭ ‬إلى‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لمعادلتها،‭ ‬لكنها‭ ‬تبقى‭ ‬خلفها‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭. ‬وتأتي‭ ‬قبرص‭ ‬ثالثة‭ ‬بـ6‭ ‬نقاط‭ ‬وليتوانيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬


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