يوفنتوس ينهي عقد بوغبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو - (أ ف ب): انتهت مسيرة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مع فريقه يوفنتوس، النادي الأكثر تتويجا في كرة القدم الإيطالية، بعد أن أعلن نادي «السيدة العجوز» أنه سينهي عقده في نهاية نوفمبر الحالي على الرغم من تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات من أربعة أعوام إلى 18 شهرا بعد الاستئناف.
وبات بإمكان بوغبا العودة إلى اللعب في مارس 2025 بعد أن خفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الشهر الماضي الإيقاف الأولي مدة أربع سنوات الذي فرضته عليه هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية (نادو) منذ سبتمبر 2023، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون في أغسطس 2023.
وقال النادي في بيان: «يعلن يوفنتوس تورينو وبول بوغبا أنهما اتفقا على إنهاء عقده اعتبارا من 30 نوفمبر 2024».
وختم يوفنتوس بيانه المقتضب بتمنيه الأفضل لبوغبا في مستقبله الاحترافي.
وبعد وقت قصير من إعلان يوفنتوس نشر بوغبا رسالة على حسابه في إنستغرام لأنصار يوفنتوس: «الرابط الذي يوحدنا، أيها المشجعون الأعزاء، لا يُنسى، لقد منحتموني الكثير (...) ستبقون في قلبي إلى الأبد».
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