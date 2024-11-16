يوفنتوس ينهي عقد بوغبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتهت‭ ‬مسيرة‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬النادي‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيطالية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬سينهي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقافه‭ ‬بسبب‭ ‬المنشطات‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬بعد‭ ‬الاستئناف‭.‬

وبات‭ ‬بإمكان‭ ‬بوغبا‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خفضت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضية‭ (‬كاس‭) ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬الإيقاف‭ ‬الأولي‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬عليه‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬الإيطالية‭ (‬نادو‭) ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬اختباره‭ ‬إيجابية‭ ‬لمادة‭ ‬ديهيدريوبياندروستيرون‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬يعلن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬تورينو‭ ‬وبول‭ ‬بوغبا‭ ‬أنهما‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬عقده‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بيانه‭ ‬المقتضب‭ ‬بتمنيه‭ ‬الأفضل‭ ‬لبوغبا‭ ‬في‭ ‬مستقبله‭ ‬الاحترافي‭.‬

وبعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬يوفنتوس‭ ‬نشر‭ ‬بوغبا‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬لأنصار‭ ‬يوفنتوس‭: ‬‮«‬الرابط‭ ‬الذي‭ ‬يوحدنا،‭ ‬أيها‭ ‬المشجعون‭ ‬الأعزاء،‭ ‬لا‭ ‬يُنسى،‭ ‬لقد‭ ‬منحتموني‭ ‬الكثير‭ (...) ‬ستبقون‭ ‬في‭ ‬قلبي‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭.‬











