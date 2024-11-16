موسيالا يسعى إلى الفوز بالكرة الذهبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وضع‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬نصب‭ ‬عينيه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬وكريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬هما‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامه‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحف‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬دويتشلاند‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬الإعلامية‭ ‬نشرت‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬قال‭ ‬موسيالا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬ولكنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬يوما‭ ‬ما،‭ ‬مثل‭ ‬ميسي‭ ‬ورونالدو‭.‬

ويعد‭ ‬موسيالا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬للنجوم‭ ‬العالمية‭.‬

وبفضل‭ ‬أدائه‭ ‬القوي،‭ ‬حصل‭ ‬موسيالا‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬أدوار‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬والمنتخب‭ ‬الألماني‭. ‬ويهدف‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬موسيالا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬فيه‭ ‬اللاعب‭ ‬مستقبله‭. ‬ويحرص‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬موسيالا‭ ‬بالنادي‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬ويسعون‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬تعاقده،‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬2026‭.‬

وأوضح‭ ‬موسيالا‭ ‬أنه‭ ‬سيأخذ‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لتقييم‭ ‬خياراته،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ربما‭ ‬يتخذ‭ ‬القرار‭ ‬قريبا‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنعرف‭ ‬المزيد‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬موسيالا‭ ‬إنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬جاهزيته‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬مستقبله‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

وأثنى‭ ‬لوثار‭ ‬ماتيوس،‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمانية،‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬موسيالا‭ ‬المتواضع،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬نجاحه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬دعمه‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬عائلته‭ ‬وإدارته‭.‬