حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة -(د ب أ): قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح المصرية بحبس أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، مدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر وقتل أمين شرطة وهو السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.
واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم «أحمد فتوح» أحرز -في الحادي عشر من أغسطس 2024 جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (السيد أحمد الشوبكي) عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيا المواد المخدرة.
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