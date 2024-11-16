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حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ

11/16/2024 7:16:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قضت‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬جنايات‭ ‬بمحكمة‭ ‬مرسي‭ ‬مطروح‭ ‬المصرية‭ ‬بحبس‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح،‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الزمالك‭ ‬ومنتخب‭ ‬مصر،‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬وتغريمه‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬التنفيذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتهامه‭ ‬بالقيادة‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬جوهر‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدر‭ ‬وقتل‭ ‬أمين‭ ‬شرطة‭ ‬وهو‭ ‬السيد‭ ‬الشبكي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭.‬

واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬برئاسة‭ ‬المستشار‭ ‬إيهاب‭ ‬محمود‭ ‬إسماعيل‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬مرافعة‭ ‬دفاع‭ ‬لاعب‭ ‬الزمالك‭ ‬ومنتخب‭ ‬مصر‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭.‬

وكشفت‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬رقم‭ ‬1939‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬جنايات‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬العلمين،‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬فتوح‮»‬‭ ‬أحرز‭ -‬في‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬جوهر‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدر‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬التحقيقات،‭ ‬وقاد‭ ‬سيارة‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ (‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الشوبكي‭) ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬ناشئا‭ ‬عن‭ ‬إهماله‭ ‬ورعونته‭ ‬وعدم‭ ‬مراعاته‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المقررة‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬متعاطيا‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭. ‬



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