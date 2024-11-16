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كونسا يتدرب بشكل منفرد

11/16/2024 7:16:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬خاض‭ ‬إرزي‭ ‬كونسا،‭ ‬مدافع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تدريبات‭ ‬منفردة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬نظيره‭ ‬الإيرلندي،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬كونسا‭ ‬تم‭ ‬استبداله‭ ‬بين‭ ‬شوطي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬اليوناني‭ ‬3‭ /‬صفر‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬بأن‭ ‬يصبح‭ ‬عاشر‭ ‬لاعب‭ ‬يتم‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬بعدما‭ ‬أجرى‭ ‬أشعة‭ ‬الجمعة‭.‬

ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الإصابة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لخروجه‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬لتشكيل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتدرب‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وكان‭ ‬لدى‭ ‬لي‭ ‬كارسلي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬22‭ ‬لاعبا‭ ‬متاحا‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬التدريب،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬يقود‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭.‬

ويبدأ‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬دوره‭ ‬كخليفة‭ ‬دائم‭ ‬لجاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬في‭ ‬يناير‭.‬

وسيتعرف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬سيقود‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬الغد‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬الفوز،‭ ‬يضمن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬العودة‭ ‬للمستوى‭ ‬الأول‭ ‬بدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬ستكون‭ ‬إما‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬أو‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭.‬

وإذا‭ ‬تفوق‭ ‬المنتخب‭ ‬اليوناني،‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬فنلندا،‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬ستصبح‭ ‬أول‭ ‬مباريات‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الملحق،‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والإياب،‭ ‬ضد‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭.‬

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