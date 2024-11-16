كونسا يتدرب بشكل منفرد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(د ب أ): خاض إرزي كونسا، مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، تدريبات منفردة قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي نظيره الإيرلندي، على ملعب ويمبلي، اليوم الأحد في دوري أمم أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن كونسا تم استبداله بين شوطي المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره اليوناني 3 /صفر الخميس بسبب إصابة في الفخذ، وكانت هناك مخاوف بأن يصبح عاشر لاعب يتم استبعاده من المعسكر بعدما أجرى أشعة الجمعة.
ولكن يبدو أن الإصابة غير كافية لخروجه من الحسابات لتشكيل المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي، رغم أنه لم يتدرب مع المجموعة أمس السبت.
وكان لدى لي كارسلي، المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنجليزي، 22 لاعبا متاحا في ملعب التدريب، في آخر حصة تدريبية يقود فيها الفريق.
ويبدأ توماس توخيل دوره كخليفة دائم لجاريث ساوثجيت في يناير.
وسيتعرف المدرب الألماني على أول مباراة سيقود فيها المنتخب الإنجليزي بناء على نتائج مباريات الغد.
وفي حال الفوز، يضمن المنتخب الإنجليزي العودة للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا، مما يعني أن المباريات الدولية في مارس المقبل، ستكون إما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أو مباريات ودية.
وإذا تفوق المنتخب اليوناني، الذي يواجه فنلندا، على نتيجة المنتخب الإنجليزي، ستصبح أول مباريات توخيل في مباراتي الملحق، بنظام الذهاب والإياب، ضد أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث من المستوى الأول.
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