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إصابة حارسة بايرن بالسرطان

11/16/2024 7:16:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشفت‭ ‬ماريا‭ ‬لويزا‭ ‬جروس،‭ ‬حارسة‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬وأنها‭ ‬لن‭ ‬تلعب‭ ‬لفريقها‭ ‬او‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لفترة‭ ‬غير‭ ‬محددة‭. ‬وذكرت‭ ‬جروس‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬نشره‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تشخيصها‭ ‬بالإصابة‭ ‬بورم‭ ‬خبيث‭. ‬وستبدأ‭ ‬الآن‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬الملائم،‭ ‬وستركز‭ ‬على‭ ‬التعافي‭.‬

وقالت‭ ‬جروس‭: ‬‮«‬المرض‭ ‬تحدّ‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أبدا‭ ‬أنني‭ ‬سأضطر‭ ‬إلى‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭. ‬ولكني‭ ‬واثقة‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬أتلقاها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجوانب،‭ ‬سأتمكن‭ ‬من‭ ‬الشفاء‭ ‬التام‭ ‬والعودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ولعبت‭ ‬جروس‭ ‬لبايرن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وفازت‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭. ‬واستدعيت‭ ‬لصفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬كريستيان‭ ‬فوك،‭ ‬ولكنها‭ ‬رفضت‭ ‬الانضمام‭ ‬بسبب‭ ‬خضوعها‭ ‬لعملية‭ ‬استئصال‭ ‬اللوزتين‭.‬

وذكر‭ ‬بايرن‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬مبكر‭ ‬للعقد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ .‬2026

وقال‭ ‬هيربرت‭ ‬هاينر،‭ ‬رئيس‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭: ‬‮«‬في‭ ‬أوقات‭ ‬كهذه،‭ ‬تصبح‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭. ‬نادينا،‭ ‬يد‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬عائلة‭ ‬بايرن،‭ ‬نقف‭ ‬خلف‭ ‬جروس‭. ‬ماريا‭ ‬لاعبة‭ ‬عظيمة،‭ ‬لديها‭ ‬شخصية‭ ‬قوية،‭ ‬وستحصل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقدمها‭ ‬لها‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬للتعافي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬


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