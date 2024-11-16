إصابة حارسة بايرن بالسرطان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): كشفت ماريا لويزا جروس، حارسة مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنها تعاني من مرض السرطان وأنها لن تلعب لفريقها او للمنتخب الألماني لفترة غير محددة. وذكرت جروس في بيان، نشره نادي بايرن أمس، أنه تم تشخيصها بالإصابة بورم خبيث. وستبدأ الآن تلقي العلاج الملائم، وستركز على التعافي.
وقالت جروس: «المرض تحدّ لم أتوقع أبدا أنني سأضطر إلى التغلب عليه. ولكني واثقة أنه مع المساعدة التي أتلقاها من كل الجوانب، سأتمكن من الشفاء التام والعودة مرة أخرى».
ولعبت جروس لبايرن منذ عام 2019، وفازت بالدوري الألماني ثلاث مرات خلال تلك الفترة. واستدعيت لصفوف المنتخب الألماني مؤخرا من قبل المدير الفني كريستيان فوك، ولكنها رفضت الانضمام بسبب خضوعها لعملية استئصال اللوزتين.
وذكر بايرن أن الطرفين اتفقا على تمديد مبكر للعقد حتى 30 يونيو .2026
وقال هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ: «في أوقات كهذه، تصبح الرياضة في الخلفية. نادينا، يد بيد مع كل عائلة بايرن، نقف خلف جروس. ماريا لاعبة عظيمة، لديها شخصية قوية، وستحصل على كل المساعدة التي يمكن أن نقدمها لها وكل ما تحتاج إليه للتعافي مرة أخرى».
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