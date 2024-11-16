سارق ((الأضواء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (أ ف ب): حقق «الملك» ليبرون جيمس رقما قياسيا جديدا وقاد مع أنتوني ديفيس فريق لوس أنجلوس ليكرز إلى التغلب على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 120-115 الجمعة، مستهلين بذلك حملة الدفاع عن لقبهم في كأس (أن بي ايه) ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة للمباراة الرابعة تواليا لأول مرة في مواسمه الـ22 ضمن الدوري (15 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة) في 38 دقيقة لعب.
وأضاف ديفيس 40 نقطة كأفضل مسجّل في المباراة، بالإضافة إلى 12 متابعة.
وقال جيمس: «أحب اللعبة وأنا سعيد لأنني مازلت قادرا على المشاركة وتقديم أداء يساعد الفريق على الفوز». وبات جيمس أكبر لاعب سنا (39 عاما) في تاريخ الدوري يسجل ثلاثة أرقام مزدوجة في أربع مباريات متتالية.
وأضاف: «أبذل قصارى جهدي وزملائي يثقون بي عندما أملك الكرة. ولكن يبدو أنهم وثقوا بي أكثر من اللازم الليلة بسبب خسارة الكرة سبع مرات. عليّ أن أكون أفضل في ذلك، وسأعمل على تصحيح الأمر».
وخاض جيمس مباراته الـ1504 في الموسم العادي، معادلا رقم جون ستوكتون، وبات على بعد خطوات من تجاوز الألماني ديرك نوفيتسكي (1522)، فينس كارتر (1541) وكريم عبدالجبار (1560)، للاقتراب من الرقم القياسي لروبرت باريش (1611).
وعلى الرغم من تألق الفرنسي الشاب فيكتور ويمبانياما من جانب سبيرز، بتسجيله 28 نقطة مع 14 متابعة، سرق ديفيس الأضواء منه. وحافظ كليفلاند كافالييرز على سجله المثالي بالفوز على ضيفه شيكاغو بولز 144-126، حيث سجل دونوفان ميتشل 37 نقطة، منها 18 في الربع الرابع، مع دعم مميز من داريوس غارلاند (29 نقطة).
وقال لاعب كليفلاند جاريت ألن: «الأجواء رائعة وكل شيء يبدو أنه يسير بسلاسة الآن».
وضمن المنطقة الغربية سقط ساكرامنتو كينغز على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز 126-130 بعد التمديد، على الرغم من تسجيل ديآرون فوكس 60 نقطة.
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