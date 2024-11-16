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سارق ((الأضواء))

11/16/2024 7:16:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬وقاد‭ ‬مع‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬فريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬120-115‭ ‬الجمعة،‭ ‬مستهلين‭ ‬بذلك‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبهم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وسجل‭ ‬جيمس‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ ‬للمباراة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مواسمه‭ ‬الـ22‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ (‬15‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭) ‬في‭ ‬38‭ ‬دقيقة‭ ‬لعب‭.‬

وأضاف‭ ‬ديفيس‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬كأفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬متابعة‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬اللعبة‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأنني‭ ‬مازلت‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬يساعد‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬الفوز‮»‬‭. ‬وبات‭ ‬جيمس‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ ‬سنا‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬يسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬وزملائي‭ ‬يثقون‭ ‬بي‭ ‬عندما‭ ‬أملك‭ ‬الكرة‭. ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنهم‭ ‬وثقوا‭ ‬بي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬الليلة‭ ‬بسبب‭ ‬خسارة‭ ‬الكرة‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭. ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وسأعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬جيمس‭ ‬مباراته‭ ‬الـ1504‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬معادلا‭ ‬رقم‭ ‬جون‭ ‬ستوكتون،‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬الألماني‭ ‬ديرك‭ ‬نوفيتسكي‭ (‬1522‭)‬،‭ ‬فينس‭ ‬كارتر‭ (‬1541‭) ‬وكريم‭ ‬عبدالجبار‭ (‬1560‭)‬،‭ ‬للاقتراب‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لروبرت‭ ‬باريش‭ (‬1611‭).‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تألق‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشاب‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬سبيرز،‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة،‭ ‬سرق‭ ‬ديفيس‭ ‬الأضواء‭ ‬منه‭. ‬وحافظ‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬144‭-‬126،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬دونوفان‭ ‬ميتشل‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬داريوس‭ ‬غارلاند‭ (‬29‭ ‬نقطة‭).‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬كليفلاند‭ ‬جاريت‭ ‬ألن‭: ‬‮«‬الأجواء‭ ‬رائعة‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يسير‭ ‬بسلاسة‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬سقط‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬126‭-‬130‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬ديآرون‭ ‬فوكس‭ ‬60‭ ‬نقطة‭.‬

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