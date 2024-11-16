ختام بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير من النسخة الخامسة والعشرين لبطولة آيلاند كلاسيك الخيرية السنوية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية في الساعة 10:00 صباحًا على ملعب الجولف الخاص بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصافرية. وخلال اليوم الأخير ستلعب مجموعة واحدة فقط وفي نهاية اليوم ستُحدد الفرق الفائزة في كلتا المجموعتين.
وتضمنت قائمة الفرق 12 فريقا وهم:
كريدي ماكس 1، كريدي ماكس 2، ديكو البحرين، إبراهيم خليل كانو 2، زيروكس 1، بحرين ذيس مونث 2، هاكرس، بنك البحرين الوطني 2، زيروكس 2، النادي الملكي للجولف 4، الصافرية 1، الصافرية 2.
وصرح الدكتور جورج شيريان المدير التنفيذي ورئيس الخدمات الطبية لمستشفى الإرسالية الأمريكية في كلمته الختامية ضمن فعاليات البطولة: «في بادئ الأمر، نتوجه بالشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لسخاء يده وطيب دعمه الذي بدونه لما كانت ستقام تلك الفعالية. كما نتوجه بالشكر إلى الديوان الملكي على توجيهاتهم ودعمهم المستمر والفعال. ونتوجه بخالص التقدير للرعاة الذين يضمن دعمهم الكريم أن تستمر بطولة الجولف في تحقيق نجاح مذهل سنة تلو الأخرى».
وعلقت السيدة جوليا توفي الرئيس التنفيذي للعمليات بمستشفى الإرسالية الأمريكية بهذه المناسبة: «أود أن أشكر كل من أسهم بدور في النجاح الهائل لهذه الفعالية. ونتوجه بخالص التقدير للرعاة الذين يضمن دعمهم الكريم أن تستمر بطولة الجولف في تحقيق نجاح مذهل سنة تلو الأخرى، ولاعبي الجولف أيضا الذين يسعدوننا بمهاراتهم وأدائهم المتميز، وعاملي الملعب الملكي للجولف لتعاونهم ومساعدتهم التي لا تقدر بثمن، ولا ننسى بالذكر فضل المتطوعين الأعزاء الذين تبرعوا طواعية بوقتهم للحضور ودعم هذه الفعالية».
النتائج الإجمالية على مدار الأيام الثلاثة: تُوج فريق الحواج (50.3) بجائزة مجموعة دوري البطولة، حيث حصل هذا الفريق على أقل نقاط على مدار الأيام الثلاثة من بين جميع الفرق بمتوسط أقل من 6 نقاط هانديكاب. وحل في المركز الثاني فريق هاكرز2 (52.3) وفي المركز الثالث فريق هاكرز1 (52.8).
وتُوج فريق زيروكس1 (52.4) بجائزة مجموعة الدوري الممتاز، حيث حصل هذا الفريق على أقل نقاط على مدار الأيام الثلاثة من بين جميع الفرق بمتوسط 6 نقاط هانديكاب أو أكثر.
وحل في المركز الثاني فريق الكلية الملكية للجراحين2 (52.4)، وفي المركز الثالث فريق كيف ترى سياقتي اتصل 999 (53.2).
الفائزين في المسابقات الجانبية ككل:
جائزة أقرب ضربة للسارية (الحفرة رقم 2): صالح علي عيد – محمد جلال للتموين.
جائزة الضربة الأكثر دقة (الحفرة رقم 8): راشد صالح علي – الحواج.
جائزة أطول ضربة (الحفرة رقم 4): زوزار مادروالا – بنك البحرين الوطني. 1
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