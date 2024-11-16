ختام بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لبطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬الخيرية‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الخاص‭ ‬بجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بقصر‭ ‬الصافرية‭. ‬وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬ستلعب‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬ستُحدد‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المجموعتين‭.‬

وتضمنت‭ ‬قائمة‭ ‬الفرق‭ ‬12‭ ‬فريقا‭ ‬وهم‭:‬

كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬1،‭ ‬كريدي‭ ‬ماكس‭ ‬2،‭ ‬ديكو‭ ‬البحرين،‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬2،‭ ‬زيروكس‭ ‬1،‭ ‬بحرين‭ ‬ذيس‭ ‬مونث‭ ‬2،‭ ‬هاكرس،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬2،‭ ‬زيروكس‭ ‬2،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬4،‭ ‬الصافرية‭ ‬1،‭ ‬الصافرية‭ ‬2‭.‬

وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الختامية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭: ‬‮«‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر،‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لسخاء‭ ‬يده‭ ‬وطيب‭ ‬دعمه‭ ‬الذي‭ ‬بدونه‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬ستقام‭ ‬تلك‭ ‬الفعالية‭. ‬كما‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬على‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬والفعال‭. ‬ونتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬التقدير‭ ‬للرعاة‭ ‬الذين‭ ‬يضمن‭ ‬دعمهم‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬بطولة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مذهل‭ ‬سنة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

وعلقت‭ ‬السيدة‭ ‬جوليا‭ ‬توفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬بمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬بدور‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬الهائل‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭. ‬ونتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬التقدير‭ ‬للرعاة‭ ‬الذين‭ ‬يضمن‭ ‬دعمهم‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬بطولة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬مذهل‭ ‬سنة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬أيضا‭ ‬الذين‭ ‬يسعدوننا‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬وأدائهم‭ ‬المتميز،‭ ‬وعاملي‭ ‬الملعب‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬لتعاونهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬بالذكر‭ ‬فضل‭ ‬المتطوعين‭ ‬الأعزاء‭ ‬الذين‭ ‬تبرعوا‭ ‬طواعية‭ ‬بوقتهم‭ ‬للحضور‭ ‬ودعم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‮»‬‭.‬

النتائج‭ ‬الإجمالية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭: ‬تُوج‭ ‬فريق‭ ‬الحواج‭ (‬50.3‭) ‬بجائزة‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بمتوسط‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬هانديكاب‭. ‬وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬هاكرز2‭ (‬52.3‭) ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬هاكرز1‭ (‬52.8‭). ‬

وتُوج‭ ‬فريق‭ ‬زيروكس1‭ (‬52.4‭) ‬بجائزة‭ ‬مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬هانديكاب‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين2‭ (‬52.4‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬سياقتي‭ ‬اتصل‭ ‬999‭ (‬53.2‭).‬

الفائزين‭ ‬ في ‭ ‬المسابقات‭ ‬الجانبية‭ ‬ككل‭:‬

جائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬2‭): ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬ – ‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للتموين‭.‬

جائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬8‭): ‬راشد‭ ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬ – ‭ ‬الحواج‭.‬

جائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬4‭): ‬زوزار‭ ‬مادروالا‭ ‬ – ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬1



