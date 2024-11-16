منتخب رجال السلة يخوض وديتين في معسكر تونس‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله





تستمر‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬استعدادًا‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ويتدرب‭ ‬حاليًا‭ ‬بوتيرة‭ ‬عالية‭ ‬وبتدريبات‭ ‬جادة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التحضيرات‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬يمر‭ ‬بمستوى‭ ‬تصاعدي‭ ‬وتطور‭ ‬تدريجي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭.‬

وخاض‭ ‬المنتخب‭ ‬فعليًا‭ ‬وديته‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬معسكره،‭ ‬بانتظار‭ ‬خوض‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هاتين‭ ‬المباراتين‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬كبيرة‭.‬

ويستعد‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬للمباراتين‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025،‭ ‬وسيلعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وبين‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬وبعدها‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الأخير‭.‬