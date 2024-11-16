منتخب رجال السلة يخوض وديتين في معسكر تونس‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
تستمر استعدادات المنتخب الأول لكرة السلة في معسكره المقام في تونس استعدادًا للتصفيات الآسيوية، ويتدرب حاليًا بوتيرة عالية وبتدريبات جادة للاستفادة من التحضيرات قبل عودته إلى أرض الوطن يوم الإثنين 18 نوفمبر من الشهر الجاري، حيث يمر بمستوى تصاعدي وتطور تدريجي بقيادة المدرب اللبناني جاد الحاج.
وخاض المنتخب فعليًا وديته الأولى خلال معسكره، بانتظار خوض المواجهة الثانية أمام المنتخب التونسي، ويسعى إلى الاستفادة من هاتين المباراتين أمام منافسه المنتخب التونسي لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة.
ويستعد منتخب رجال السلة خلال معسكره للمباراتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025، وسيلعب مع منتخب سوريا يوم 22 نوفمبر الشهر الجاري في البحرين على أرضنا وبين جماهيرنا، وبعدها يلتقي منتخب الإمارات في 25 نوفمبر في ضيافة الأخير.
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