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الطائرة في ((سيرة الجفير))

11/16/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعكف‭ ‬الأخت‭ ‬المبرزة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬ميرزا‭ -‬التي‭ ‬تعلمت‭ ‬من‭ ‬منهج‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬متعددة‭ ‬بالحفر‭ ‬والتنقيب‭ -‬بمعية‭ ‬ساعدها‭ ‬الأيمن‭ ‬المصور‭ ‬والمنتج‭ ‬والمخرج‭ ‬المبدع‭ ‬جعفر‭ ‬سلمان‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬‮«‬سيرة‭ ‬الجفير‮»‬‭ ‬وتقديمها‭ ‬بأشكال‭ ‬متعددة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬سيرة،‭ ‬واختيار‭ ‬مسمى‭ ‬السيرة‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬هو‭ ‬اختيار‭ ‬موفق،‭ ‬فكأنما‭ ‬الجفير‭ ‬بأهلها‭ ‬يحكون‭ ‬مراحل‭ ‬حياتهم،‭ ‬كما‭ ‬يحكي‭ ‬ويكتب‭ ‬العظماء‭ ‬والمفكرون‭ ‬والناجحون‭ ‬سير‭ ‬حياتهم،‭ ‬ليتسنى‭ ‬للآخرين‭ ‬التعلم‭ ‬وأخذ‭ ‬العبر،‭ ‬متى‭ ‬أرادوا‭ ‬أن‭ ‬ينحوا‭ ‬منحى‭ ‬العظماء‭.‬

‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬المساحة‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬الشأن‭ ‬الرياضي،‭ ‬وأترك‭ ‬بقية‭ ‬ما‭ ‬أريد‭ ‬قوله‭ ‬هنا‭ ‬للدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬التي‭ ‬تساءلت‭ ‬قائلة‭:‬

لماذا‭ ‬طائرة‭ ‬الجفير؟‭ ‬نسعى‭ ‬في‭ ‬سيرة‭ ‬الجفير‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بسيرة‭ ‬المنطقة‭ ‬وأهلها،‭ ‬وتعد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أحد‭ ‬المفاتيح‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬بها‭ ‬الجفير،‭ ‬واشتهر‭ ‬بها‭ ‬أبناؤها،‭ ‬وسطروا‭ ‬أسماءهم‭ ‬بالذهب‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭.‬

وقد‭ ‬يسأل‭ ‬سائل‭: ‬لماذا‭ ‬طائرة‭ ‬الجفير؟

فنجيبه‭ ‬بكل‭ ‬اعتزاز‭: ‬

لأن‭ ‬طائرة‭ ‬الجفير‭ ‬مدرسة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها،‭ ‬تخرج‭ ‬منها‭ ‬بامتياز‭ ‬عال‭ ‬لاعبون‭ ‬ومدربون‭ ‬وحكام‭ ‬وإداريون‭ ‬وإعلاميون‭.‬

أبناء‭ ‬الجفير‭ ‬الذين‭ ‬حولوا‭ ‬طرقها‭ ‬الرملية‭ ‬ودواعيسها‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬للطائرة‭.‬

أبناء‭ ‬الجفير‭ ‬الذين‭ ‬جعلوا‭ ‬حبال‭ ‬الغسيل‭ ‬شباكات‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬لعبوا‭ ‬عليها‭ ‬مظهرين‭ ‬مهاراتهم‭ ‬التي‭ ‬ميزتهم‭ ‬عن‭ ‬الكثيرين،‭ ‬فتحولوا‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الطائرة‭ ‬يسطرون‭ ‬بطولاتهم‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭.‬

أما‭ ‬أهالي‭ ‬الجفير‭ ‬فكانوا‭ ‬يستقبلون‭ ‬أبناءهم‭ ‬الفائزين‭ ‬حاملين‭ ‬كؤوس‭ ‬ودروع‭ ‬الفوز‭ ‬والصدارة‭ ‬بالفرح‭ ‬والأهازيج‭ ‬في‭ ‬زفات‭ ‬احتفالية‭ ‬تطوف‭ ‬بهم‭ ‬طرق‭ ‬وأزقة‭ ‬الجفير‭.‬

بقي‭ ‬أن‭ ‬نذكر‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬للشباب‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬نادي‭ ‬الجفير‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬التقدم‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/ ‬صفر‭ ‬وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬وقتها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬بمدينة‭ ‬المحرق‭. ‬

وقد‭ ‬مثَّل‭ ‬نادي‭ ‬الجفير‭ ‬فيها‭ ‬اللاعبون‭: ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب،‭ ‬حسن‭ ‬نجم،‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ارشيد،‭ ‬حسن‭ ‬جاسم،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬ومحمد‭ ‬تركي‭.‬

‭ ‬في‭ ‬الحلقات‭ ‬القادمة‭ ‬نبدأ‭ ‬معكم‭ ‬رحلتنا‭ ‬مع‭ ‬طائرة‭ ‬الجفير‭ ‬فترقبوها،‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬سيرة‭ ‬الجفير‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬حلقات‭ ‬التوثيق‭ ‬مع‭ ‬شقيقاتها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬الأخرى،‭ ‬ليشكلوا‭ ‬معا‭ ‬خارطة‭ ‬للوطن‭ ‬الحبيب‭.‬

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