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هل هؤلاء بشر؟!

11/16/2024 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬والعالم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غارقًا‭ ‬في‭ ‬سُباته‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الفرجة‭ ‬اليومية،‭ ‬فإن‭ ‬آلة‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬تحصد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬عشرات‭ ‬ومئات‭ ‬القتلى،‭ ‬وتشرد‭ ‬المزيد،‭ ‬وتواصل‭ ‬ارتكاب‭ ‬مذابح‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتمارس‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬بما‭ ‬يُعد‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬وتطهيرا‭ ‬عِرقيا‭!‬،‭ ‬حتى‭ ‬وصفته‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تلكؤ‭ ‬وأحيانًا‭ ‬تواطئ‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭! ‬بأن‭ (‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جحيم‭ ‬يشبه‭ ‬نهاية‭ ‬العالم‭)! ‬ورغم‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بأسابيع‭ ‬كثيرة،‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬غارق‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالخطابات‭ ‬واحتجاجات‭ ‬التنديد‭ ‬والاستهجان،‭ ‬والدم‭ ‬العربي‭ ‬يُراق‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ولبنان،‭ ‬فيما‭ ‬يشحذ‭ ‬العقل‭ ‬الإنساني‭ ‬طاقته‭ ‬في‭ ‬سؤال‭ ‬غير‭ ‬اعتيادي‭ (‬هل‭ ‬هؤلاء‭ ‬بشر‭)‬؟‭!‬

{ ‭ ‬تعليقًا‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الفيديوهات‭ ‬اللامتناهية‭ ‬في‭ ‬انسلاخها‭ ‬عن‭ ‬البشرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬لأحد‭ ‬الجنود‭ ‬الصهاينة،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسجل‭ ‬حديثًا‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬أو‭ ‬صديقته،‭ ‬وهو‭ ‬مجرد‭ ‬فيديو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬الفيديوهات،‭ ‬التي‭ ‬تُسجل‭ ‬ذلك‭ ‬الانسلاخ‭ ‬عن‭ ‬الإنسانية‭! ‬علق‭ ‬‮«‬طوني‭ ‬خليفة‮»‬‭ ‬الإعلامي‭ ‬اللبناني‭ ‬المعروف‭ ‬بجملة‭ ‬صادقة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصيب‭ ‬بدوره‭ ‬بالصدمة،‭ ‬مما‭ ‬رآه‭ ‬وسمعه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفيديو‭ ‬يتساءل‭: (‬هل‭ ‬هؤلاء‭ ‬بشر‭)‬؟‭!‬

في‭ ‬الفيديو‭ ‬الصادم‭ ‬كان‭ ‬الجندي‭ ‬يتباهى‭ ‬بقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والرّضع‭ ‬ويقول‭ ‬وهو‭ ‬يتضاحك‭ ‬بإنجليزيته‭ ‬بهدف‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭:‬ ‭ (‬ I was ‭ ‬ looking ‭ ‬ for ‭ ‬ babies ‭ ‬ to ‭ ‬ kill ‭ ‬ Them ‭ ‬ but ‭ ‬ i ‭ ‬ found ‭ ‬ a ‭ ‬ girle ‭ ‬12‭ ‬ years ‭ ‬ s 0‭ ‬ I killed ‭ ‬ her. ‭ ‬ No ‭ ‬ BABIES ‭ ‬ IN ‭ ‬ GAZA ‭ ‬ We ‭ ‬ killed ‭ ‬ them ‭ ‬ all

وترجمة‭ ‬ما‭ ‬قاله‭: (‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أطفال‭ ‬رضع‭ ‬ليقتلهم‭ ‬ولكنه‭ ‬وجد‭ ‬فتاة‭ ‬بعمر‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬عامًا،‭ ‬فقتلها‭! ‬لا‭ ‬يُوجد‭ ‬أطفال‭ ‬رُضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فقد‭ ‬قتلناهم‭ ‬جميعًا‭)!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬الهمجي‭ ‬المصور‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬الفيديوهات،‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬الوثائق‭ ‬المهمة‭ ‬للإدانة‭ ‬بجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة،‭ ‬وتصوير‭ ‬غرائبي‭ ‬لحجم‭ ‬الانسلاخ‭ ‬عن‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وعن‭ ‬كل‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬خاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬الحروب‭! ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬أرشيف‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬مرّت‭ ‬على‭ ‬البشرية،‭ ‬جنود‭ ‬يتباهون‭ ‬ويتلذذون‭ ‬بقتل‭ ‬الأطفال،‭ ‬بل‭ ‬ويبحثون‭ ‬عن‭ ‬الأطفال‭ ‬الرّضع‭ ‬تحديدًا،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وجنوده‭! ‬بل‭ ‬إن‭ ‬قتل‭ ‬طفلة‭ ‬بعمر‭ ‬الـ12‭ ‬لم‭ ‬يُشبع‭ ‬غليل‭ ‬القتل‭ ‬عنده‭ ‬فاكتفى‭ ‬بقتلها‭ ‬مُجبرًا‭! ‬لأن‭ ‬غزة‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬‮«‬الرّضع‮»‬‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬يمارس‭ ‬همجية‭ ‬القتل‭ ‬والدموية‭ ‬فيها‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬طوني‭ ‬خليفة‮»‬‭ ‬المصدوم‭ ‬والمتسائل‭ ‬عن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬هؤلاء‭ ‬بشرًا‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فإن‭ ‬صدمته‭ ‬تتضاءل‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬الفيديوهات‭ ‬الدموية‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومنها‭ ‬ذلك‭ ‬الجندي‭ ‬كمثال،‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬الفيديو‭ ‬لخطيبته،‭ ‬وهو‭ ‬يُدمر‭ ‬منزلاً‭ ‬مأهولاً‭ ‬بقاطنيه‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬ويتضاحك‭ ‬بسرور‭ ‬بالغ‭ ‬بعد‭ ‬التفجير‭ ‬المدمر‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭ ‬لخطيبته‭: (‬هذا‭ ‬إهداء‭ ‬مني‭ ‬إليكِ‭)!‬

مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬حجم‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬والهمجية‭ ‬والوحشية‭ ‬في‭ ‬الإبادة،‭ ‬والتي‭ ‬أصابت‭ ‬جنودًا‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬هول‭ ‬ما‭ ‬يرتكبونه‭ ‬بأنفسهم‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬وتعذيب‭ ‬أصابتهم‭ ‬بالانفصام‭ ‬والاضطرابات‭ ‬النفسية‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والانتحار‭! ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬قاموا‭ ‬به‭ ‬ويقومون‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬خارج‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وإنما‭ ‬خارج‭ ‬قوانين‭ ‬فيزياء‭ ‬الطبيعة‭ ‬والعقل‭ ‬البشري‭! ‬وهؤلاء‭ ‬المنفصمون‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬مجرد‭ ‬قلة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يربطها‭ ‬خيط‭ ‬واهٍ‭ ‬ببشريتها‭! ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬تتحمل‭ ‬ما‭ ‬صنعته‭ ‬بيديها،‭ ‬وما‭ ‬رأته‭ ‬من‭ ‬إجرام‭ ‬ووحشية‭ ‬الجنود‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تحركهم‭ ‬نقطة‭ ‬إنسانية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬دمائهم‭!‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‭ ‬المتشبعون‭ ‬بالوحشية‭ ‬وبخرافات‭ ‬‮«‬الحاخامات‭ ‬الصهاينة‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يباركون‭ ‬وحشيتهم‭ ‬ولا‭ ‬إنسانيتهم‭! ‬وبأن‭ ‬القتل‭ ‬والإبادة‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تعاليم‭ ‬توراتهم،‭ ‬ضد‭ ‬أبناء‭ ‬‮«‬إسماعيل‮»‬‭!‬،‭ ‬هم‭ ‬ذاتهم‭ ‬‮«‬الحاخامات‭ ‬الصهاينة‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يصفون‭ ‬الوحشية‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والأغيار‭ ‬بأنه‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬مقدس‮»‬‭! ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬الرّضع‭ ‬والحوامل‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ (‬الأجنة‭) ‬هم‭ ‬إرهابيون‭! ‬أما‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬فلا‭ ‬يحتاج‭ ‬عندهم‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تبرير‭ ‬ديني‭ ‬ملفق،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬اعتيادي‭ ‬عندهم‭ ‬وعنوان‭ ‬صارخ‭ ‬لحجم‭ ‬الوحشية‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬‮«‬المختار‮»‬‭! ‬ولتعمل‭ ‬السريالية‭ ‬والعبثية‭ ‬والميلودراما‭ ‬مفاعيلها،‭ ‬فيما‭ ‬يُحدثه‭ ‬هؤلاء‭ ‬تجاه‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬سابق‭ ‬أو‭ ‬قادم‭ ‬يطأون‭ ‬بأرجلهم‭ ‬فيه‭! ‬فهؤلاء‭ ‬فعلاً‭ ‬ليسوا‭ ‬ببشر‭!‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬وحوش‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬ضدّ‭ ‬البشرية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تاجروا‭ ‬طويلاً‭ ‬بالهولوكست،‭ ‬المشكوك‭ ‬في‭ ‬أمره،‭ ‬وعدد‭ ‬ضحاياه‭! ‬مثلما‭ ‬تاجروا‭ ‬طويلاً‭ ‬في‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬معاداة‭ ‬السامية‮»‬‭ ‬والسامية‭ ‬بريئة‭ ‬منهم،‭ ‬ودماؤهم‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الخزر‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬‮«‬البحوث‭ ‬الجينية‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬السامية‭ ‬بشيء‭!‬

بل‭ ‬أصل‭ ‬السامية‭ ‬هم‭ ‬العرب‭ ‬أنفسهم،‭ ‬ويهود‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية،‭ ‬الذين‭ ‬اندثروا‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭!‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬المنسلخون‭ ‬عن‭ ‬البشرية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬مارسوا‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬المخططات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والجنون‭ ‬بالأجندات‭ ‬الشيطانية‭ ‬ضد‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬بل‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم،‭ ‬و‭(‬معاداة‭ ‬الإنسانية‭) ‬هي‭ ‬العنوان‭ ‬الحقيقي‭ ‬لهم،‭ ‬وهي‭ ‬المعادلة‭ ‬المريبة‭ ‬ضدّ‭ ‬البشرية‭ ‬لديهم‭ ‬وخاصة‭ ‬ضد‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭!‬

ماكينة‭ ‬‮«‬الصهيونية‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬زرعتهم‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الضعف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬العربية،‭ ‬وبقرار‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬الاستعمارية‮»‬‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقودهم‭! ‬ولذلك‭ ‬فهم‭ ‬حتماً‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬البشرية‭ ‬ولا‭ ‬إلى‭ ‬الإنسانية‭ ‬بل‭ ‬المؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬نسل‭ ‬الشيطان‭ ‬الذي‭ ‬يعبدونه‭!‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬وعبر‭ ‬القرون‭ ‬الطويلة‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬طردهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬يوجدون‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لأنهم‭ ‬أينما‭ ‬حلوّا‭ ‬كالوباء‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬اعتبروهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬الكتاب‮»‬،‭ ‬وهم‭ ‬ليسوا‭ ‬كذلك‭! ‬لأنهم‭ ‬مجرد‭ ‬عِرق‭ ‬من‭ ‬‮«‬الخزر‮»‬،‭ ‬وأغلبهم‭ ‬ملحدون‭ ‬صهاينة،‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬دين‭ ‬أو‭ ‬قيم‭ ‬إنسانية‭! ‬فهل‭ ‬هؤلاء‭ ‬بشر؟‭! ‬سؤال‭ ‬للتأمل‭!‬

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