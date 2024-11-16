MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

انتشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لباصات‭ ‬مدرسية‭ ‬تتجاوز‭ ‬السرعة‭ ‬والمسار‭ ‬الأصفر‭.. ‬وتعرض‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬والمركبات‭ ‬للخطر‭.. ‬هل‭ ‬ننتظر‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬وضحايا‭ ‬حتى‭ ‬نتحرك‭..‬؟؟

خبر‭ ‬وتصريح‭.. ‬أم‭ ‬فعل‭ ‬وتوظيف‭:‬

أعلنت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران،‭ ‬الذراع‭ ‬التدريبي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬بارز‭ ‬لمسيرتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬الطيران،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬كمركز‭ ‬تدريب‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭.. ‬خبر‭ ‬جميل‭ ‬وإنجاز‭ ‬أجمل‭.. ‬ولكن‭ ‬السؤال‭: ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬البحرينيين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران؟

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أنّ‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الأجانب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬يبلغ‭ (‬2043‭) ‬موظفًا،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬التمريض‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ (‬1818‭) ‬ممرضًا‭ ‬وممرضة‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬89‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأجانب‭.. ‬هذا‭ ‬تصريح‭ ‬صريح‭ ‬ومكاشفة‭ ‬مسؤولة‭.. ‬ولكن‭ ‬السؤال‭: ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬سيظل‭ ‬أبناؤنا‭ ‬الخريجون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭..‬؟

في‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬تطالعنا‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية،‭ ‬وإعلان‭ ‬عدد‭ ‬المرحلين‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬المخالفين‭ ‬غير‭ ‬النظاميين‭.. ‬هذا‭ ‬تصريح‭ ‬جميل‭ ‬وجهد‭ ‬مطلوب‭ ‬ومشكور‭.. ‬والسؤال‭: ‬وماذا‭ ‬بعد‭ ‬الترحيل؟؟‭ ‬

هذه‭ ‬عينة‭ ‬فقط‭ ‬لتصريحات‭ ‬نجدها‭ ‬ونتابعها‭ ‬يوميا،‭ ‬وهي‭ ‬تسر‭ ‬الخاطر‭ ‬وتشرح‭ ‬القلب‭.. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬طوابير‭ ‬وقوائم‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬طويلة‭ ‬وفي‭ ‬ازدياد‭ ‬وتضخم‭.. ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬جهود‭ ‬وتحركات‭.. ‬وخطط‭ ‬واستراتيجيات‭.. ‬ولكن‭ ‬مازال‭ ‬الطموح‭ ‬كبيرا‭.. ‬والهدف‭ ‬المنشود‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬المنال‭.‬

الموضوع‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬أرفع‭ ‬وأكبر‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬وتمنيات‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭.. ‬هكذا‭ ‬يردد‭ ‬البعض‭.. ‬المسألة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬فتيل‭ ‬أزمة‭ ‬مجتمعية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتضخم‭.. ‬هكذا‭ ‬يرى‭ ‬أهل‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭.. ‬القضية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬أو‭ ‬هيئة،‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬وتنفق‭ ‬الأموال،‭ ‬وتصرف‭ ‬الرواتب‭ ‬لتشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬هكذا‭ ‬يرى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭.. ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المنفعة‭ ‬التبادلية‭.. ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬المناقصات‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمزايا‭.. ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشترك‭ ‬والمستدام‭.‬

هناك‭ ‬حلقة‭ ‬مفقودة‭.. ‬هناك‭ ‬مسار‭ ‬لم‭ ‬نعثر‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭.. ‬هناك‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬قامت‭ ‬بتوطين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬والتخصصات،‭ ‬وجعلتها‭ ‬حصرا‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.. ‬ربما‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬جريء‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إليه‭.. ‬هكذا‭ ‬يقول‭ ‬بعض‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭. ‬

الأخبار‭ ‬جميلة‭.. ‬التصريحات‭ ‬أجمل‭.. ‬ولكن‭ ‬الناس‭ ‬تريد‭ ‬الفعل‭ ‬والواقع‭.. ‬لقد‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني‭.. ‬إنهم‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬‮«‬عاطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‮»‬‭.. ‬ولكننا‭ ‬قمنا‭ ‬بتخفيف‭ ‬‮«‬المفردات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تغير‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬شيئا‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬سيلاقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬البحريني‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني‭.. ‬فهل‭ ‬سيستعيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬فرصة‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أم‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬هدر‭ ‬النقاط‭..‬؟‭ ‬الوضع‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬وتقويم‭ ‬عاجل‭.. ‬وإلا‭ ‬ضياع‭ ‬حلم‭ ‬التأهل،‭ ‬وضياع‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬المقبلة‭.‬