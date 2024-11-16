خبر‭ ‬وتصريح‭.. ‬أم‭ ‬فعل‭ ‬وتوظيف‭:‬

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
انتشر مقطع فيديو لباصات مدرسية تتجاوز السرعة والمسار الأصفر.. وتعرض حياة الأطفال والمركبات للخطر.. هل ننتظر وقوع حادث وضحايا حتى نتحرك..؟؟
خبر وتصريح.. أم فعل وتوظيف:
أعلنت أكاديمية الخليج للطيران، الذراع التدريبي لمجموعة طيران الخليج، تحقيق إنجاز بارز لمسيرتها في مجال تدريب الطيران، حيث حصلت على شهادة اعتماد كمركز تدريب من الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل.. خبر جميل وإنجاز أجمل.. ولكن السؤال: ماذا عن البحرينيين الباحثين عن العمل في مجال الطيران؟
أكدت وزارة الصحة أنّ البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، وأن عدد الموظفين الأجانب العاملين في المستشفيات الحكومية يبلغ (2043) موظفًا، غالبيتهم في تخصص التمريض الذي يبلغ عددهم (1818) ممرضًا وممرضة أي بنسبة 89% من إجمالي الأجانب.. هذا تصريح صريح ومكاشفة مسؤولة.. ولكن السؤال: إلى متى سيظل أبناؤنا الخريجون في هذا المجال باحثين عن العمل..؟
في كل أسبوع تطالعنا هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية، وإعلان عدد المرحلين عن البلاد من العمال المخالفين غير النظاميين.. هذا تصريح جميل وجهد مطلوب ومشكور.. والسؤال: وماذا بعد الترحيل؟؟
هذه عينة فقط لتصريحات نجدها ونتابعها يوميا، وهي تسر الخاطر وتشرح القلب.. ولكن في الجانب الآخر، نجد أن طوابير وقوائم الباحثين عن العمل طويلة وفي ازدياد وتضخم.. نعم هناك جهود وتحركات.. وخطط واستراتيجيات.. ولكن مازال الطموح كبيرا.. والهدف المنشود بعيد عن المنال.
الموضوع بحاجة إلى قرار أرفع وأكبر من تصريحات وتمنيات الوزارات والهيئات.. هكذا يردد البعض.. المسألة بحاجة إلى نزع فتيل أزمة مجتمعية قبل أن تتضخم.. هكذا يرى أهل الاختصاص في علم الاجتماع.. القضية أكبر من جهود وزارة أو هيئة، تقدم الدعم وتنفق الأموال، وتصرف الرواتب لتشجيع القطاع الخاص.. هكذا يرى مجموعة من رجال الأعمال.. الكثير من أصحاب الشركات يرون أن الأمر بحاجة إلى المنفعة التبادلية.. لمزيد من الأفضلية في منح المناقصات والمشاريع والمزايا.. وإلا فإن التوظيف من جانب واحد ليس هو الإنجاز المشترك والمستدام.
هناك حلقة مفقودة.. هناك مسار لم نعثر عليه بعد.. هناك تجارب في دول المنطقة، قامت بتوطين عدد من الوظائف والتخصصات، وجعلتها حصرا على المواطنين.. ربما هو قرار جريء نحن بحاجة إليه.. هكذا يقول بعض العاملين في الشأن السياسي والاقتصادي.
الأخبار جميلة.. التصريحات أجمل.. ولكن الناس تريد الفعل والواقع.. لقد تزايد أعداد الباحثين عن العمل في كل بيت بحريني.. إنهم في الأساس «عاطلون عن العمل».. ولكننا قمنا بتخفيف «المفردات» التي لم ولن تغير من الواقع شيئا.
آخر السطر:
الثلاثاء القادم سيلاقي منتخبنا البحريني المنتخب الأسترالي، على ملعب الاستاد الوطني.. فهل سيستعيد منتخبنا فرصة للتأهل إلى كأس العالم أم سيستمر في مسلسل هدر النقاط..؟ الوضع يحتاج إلى تقييم وتقويم عاجل.. وإلا ضياع حلم التأهل، وضياع بطولة كأس الخليج العربي المقبلة.
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