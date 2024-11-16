تحية لمهرجان القاهرة السينمائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬تحية‭ ‬واجبة‭ ‬للمهرجان‭ ‬والقائمين‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭. ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬الوطني‭ ‬العروبي‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومحنة‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬إبادة،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نطلق‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬بحق‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬شهد‭ ‬مظاهر‭ ‬كثيرة‭ ‬معبرة‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬الفنانون‭ ‬اتشحوا‭ ‬بالكوفية‭ ‬وأعلام‭ ‬فلسـطين‭.‬

افتتحت‭ ‬المهرجان‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬وطن‭ ‬الفنون‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬فرقة‭ ‬فلسطينية‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬وقدمت‭ ‬لوحات‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬اغنية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬دمي‭ ‬فلسطيني‮»‬‭.‬

الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬رئيس‭ ‬المهرجان‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬مصر،‭ ‬وقضية‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬يحارب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معاني‭ ‬العدل‭ ‬والإنصاف‭ ‬والحرية‭ ‬والكرامة‭. ‬وأكد‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للمهرجان‭ ‬أنه‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ونعبر‭ ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬معهم‮»‬‭.‬

واختار‭ ‬المهرجان،‭ ‬الفيلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬عابرة‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬فيلم‭ ‬الافتتاح،‭ ‬والفيلم‭ ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬بفلسطين‭ ‬المحتلة،‭ ‬ويأخذ‭ ‬المشاهد‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬فلسطينية‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬والقدس‭ ‬القديمة‭ ‬وحيفا‭ ‬ومخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

غير‭ ‬هذا،‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬المهرجان‭ ‬أعلن‭ ‬الفنان‭ ‬حسين‭ ‬فهمي‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬عروبي‭ ‬آخر‭ ‬للمهرجان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬وهو‭ ‬ان‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬رفضت‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬رعاة‭ ‬المهرجان‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المقاطعة‭ ‬الشعبية‭ ‬للكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الداعمة‭ ‬له‭ ‬واصرت‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭ ‬شركات‭ ‬وطنية‭ ‬مصرية‭.‬

وبرنامج‭ ‬المهرجان‭ ‬يتضمن‭ ‬احتفاء‭ ‬خاصا‭ ‬بالأفلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واللبنانية‭ ‬أيضا‭.‬

هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬والاشادة‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭:‬

1‭ - ‬ان‭ ‬المهرجان‭ ‬يقدم‭ ‬نموذجا‭ ‬للموقف‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتبناه‭ ‬الفنانون‭ ‬والمثقفون‭ ‬العرب‭ ‬عموما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬موقفهم‭ ‬وطنيا‭ ‬عروبيا‭.‬

2‭ - ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬له‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬تأثير‭ ‬معنوي‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭. ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يشعرهم‭ ‬انهم‭ ‬ليسوا‭ ‬وحدهم‭ ‬وان‭ ‬ابناء‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬لم‭ ‬ينسوا‭ ‬قضيتهم‭ ‬وسيظلون‭ ‬يدافعون‭ ‬عنها‭.‬

3‭ - ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬مؤثر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬أعني‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬يدعم‭ ‬ويشجع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬بقوة‭ ‬بجانب‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ويصر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬حملة‭ ‬المقاطعة‭ ‬الناجحة‭.‬

4‭ - ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬العرب‭ ‬الى‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومهرجانات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬للفنانين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬تجرأوا‭ ‬وأعلنوا‭ ‬تأييدهم‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ووقفوا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وادانوا‭ ‬جرائمه‭ ‬وتعرضوا‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬صنوف‭ ‬الإرهاب‭ ‬لم‭ ‬تقف‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬تشويه‭ ‬سمعتهم‭ ‬بل‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬وقطع‭ ‬ارزاقهم‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الجماعات‭ ‬الصهيونية‭.‬

الصمود‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬اسلحتنا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأمة‭ ‬العربية،‭ ‬الصمود‭ ‬يعني‭ ‬الا‭ ‬تدفعنا‭ ‬الهجمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬الشرسة‭ ‬التي‭ ‬نتعرض‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬الاستسلام‭ ‬أو‭ ‬اليأس،‭ ‬وان‭ ‬نصر‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬أمتنا‭ ‬العادلة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬وقت‭ ‬نتمكن‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬حقوقنا‭ ‬العربية‭. ‬الصمود‭ ‬مهمة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬المثقفين‭ ‬والفنانين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والناشطين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال‭.‬

وموقف‭ ‬مهرجان‭ ‬القاهرة‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭. ‬

وبشكل‭ ‬عام‭ ‬لا‭ ‬خير‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬او‭ ‬ثقافة‭ ‬او‭ ‬ادب‭ ‬او‭ ‬صحافة‭ ‬او‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬الابداع‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬والوطن‭ ‬والأمة‭.‬