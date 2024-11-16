Sunday, 17 November 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريستول قد تصبح أول مدينة في إنجلترا تجمع فيها النفايات المنزلية مرة واحدة فقط شهريا

11/16/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬وثائق‭ ‬مسربة‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لمجلس‭ ‬مدينة‭ ‬بريستول‭ ‬قد‭ ‬تجعلها‭ ‬أول‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬تُجمع‭ ‬فيها‭ ‬النفايات‭ ‬المنزلية‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬شهريًا،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬التلغراف‮»‬‭. ‬

وتضمنت‭ ‬الخطة،‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية (BBC) ،‭ ‬مقترحات‭ ‬لتقليص‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمعها‭ ‬كل‭ ‬أسبوعين‭ ‬حاليًا‭ ‬إلى‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬تقليص‭ ‬جمع‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬أسبوعيًا‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوثيقة‭ ‬المسربة‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬للتغيرات‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬وارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتضخم‭ ‬وتكاليف‭ ‬الاستثمار،‭ ‬تواجه‭ ‬خدماتنا‭ ‬للنفايات‭ ‬وإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬فاتورة‭ ‬إضافية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و9‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬سنويًا‭. ‬بدون‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬قد‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الخدمات‭ ‬ومعايير‭ ‬الأداء‭. ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬يمكن‭ ‬تقليله‭ ‬إذا‭ ‬قمنا‭ ‬بإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المزيد‭ ‬وتقليل‭ ‬النفايات‮»‬‭.‬

وأثارت‭ ‬الخطة‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬تراكم‭ ‬القمامة‭ ‬وانتشار‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة‭ ‬واحتمالات‭ ‬ارتفاع‭ ‬ظاهرة‭ ‬رمي‭ ‬النفايات‭ ‬العشوائية‭. ‬

MENAFN16112024000055011008ID1108893380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث