بريستول قد تصبح أول مدينة في إنجلترا تجمع فيها النفايات المنزلية مرة واحدة فقط شهريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت وثائق مسربة عن خطة لمجلس مدينة بريستول قد تجعلها أول مدينة في إنجلترا تُجمع فيها النفايات المنزلية مرة واحدة فقط شهريًا، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف وزيادة معدلات إعادة التدوير، بحسب «التلغراف».
وتضمنت الخطة، التي حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، مقترحات لتقليص جمع النفايات غير القابلة لإعادة التدوير التي يتم جمعها كل أسبوعين حاليًا إلى مرة كل ثلاثة أو أربعة أسابيع، مع احتمال تقليص جمع المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أقل من مرة أسبوعيًا.
وأوضحت الوثيقة المسربة: «نتيجة للتغيرات في اللوائح وارتفاع التكاليف التشغيلية والتضخم وتكاليف الاستثمار، تواجه خدماتنا للنفايات وإعادة التدوير فاتورة إضافية تتراوح بين 5 و9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا. بدون خفض التكاليف قد نضطر إلى تقليص الخدمات ومعايير الأداء. هذا المبلغ يمكن تقليله إذا قمنا بإعادة تدوير المزيد وتقليل النفايات».
وأثارت الخطة مخاوف بين السكان بشأن زيادة تراكم القمامة وانتشار الروائح الكريهة واحتمالات ارتفاع ظاهرة رمي النفايات العشوائية.
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