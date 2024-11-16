بريستول قد تصبح أول مدينة في إنجلترا تجمع فيها النفايات المنزلية مرة واحدة فقط شهريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمنت‭ ‬الخطة،‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية (BBC) ،‭ ‬مقترحات‭ ‬لتقليص‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمعها‭ ‬كل‭ ‬أسبوعين‭ ‬حاليًا‭ ‬إلى‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬تقليص‭ ‬جمع‭ ‬المواد‭ ‬القابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬أسبوعيًا‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوثيقة‭ ‬المسربة‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬للتغيرات‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬وارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتضخم‭ ‬وتكاليف‭ ‬الاستثمار،‭ ‬تواجه‭ ‬خدماتنا‭ ‬للنفايات‭ ‬وإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬فاتورة‭ ‬إضافية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و9‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬سنويًا‭. ‬بدون‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬قد‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الخدمات‭ ‬ومعايير‭ ‬الأداء‭. ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬يمكن‭ ‬تقليله‭ ‬إذا‭ ‬قمنا‭ ‬بإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المزيد‭ ‬وتقليل‭ ‬النفايات‮»‬‭.‬

وأثارت‭ ‬الخطة‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬السكان‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬تراكم‭ ‬القمامة‭ ‬وانتشار‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة‭ ‬واحتمالات‭ ‬ارتفاع‭ ‬ظاهرة‭ ‬رمي‭ ‬النفايات‭ ‬العشوائية‭. ‬