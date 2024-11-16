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موعود باللصوص.. السطو على منزل مهاجم نيوكاسل للمرة الثانية في عام واحد

11/16/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬البرازيلي‭ ‬جولينتون‭ ‬مهاجم‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬منزله‭ ‬تعرض‭ ‬للسطو‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وحدثت‭ ‬عملية‭ ‬السطو‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬بينما‭ ‬وقعت‭ ‬العملية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬أثناء‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وكتب‭ ‬جولينتون‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬إنستغرام‭: ‬تعرض‭ ‬منزلنا‭ ‬للاقتحام‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭: ‬يرجى‭ ‬العلم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ذي‭ ‬قيمة‭ ‬هنا‭! ‬ما‭ ‬نهتم‭ ‬به‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬سلامة‭ ‬عائلتنا‭ ‬وأن‭ ‬يكبر‭ ‬أطفالنا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬منزل‭ ‬ألكسندر‭ ‬إيساك‭ ‬زميل‭ ‬جولينتون‭ ‬في‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬للسطو‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭.‬

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