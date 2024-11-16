ترامب يطالب ((نيويورك تايمز)) وأكبر دار نشر في العالم بـ10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬كولومبيا‭ ‬جورناليزم‭ ‬ريفيو‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬محامي‭ ‬ترامب،‭ ‬أشاروا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقالات‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬الصحفيان‭ ‬في‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬روس‭ ‬بوتنر‭ ‬وسوزان‭ ‬كريغ‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬متزامنة‭ ‬مع‭ ‬إصدار‭ ‬كتابهما‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬ترامب‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الخاسر‭ ‬المحظوظ‭: ‬كيف‭ ‬أهدر‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ميراث‭ ‬والده‭ ‬وخلق‭ ‬وهم‭ ‬النجاح‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬أُرسلت‭ ‬إلى‭ ‬محاميي‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬و‮«‬بينغوين‭ ‬راندوم‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬ (Penguin Random House) قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭: ‬‮«‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام،‭ ‬كانت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬تعتبر‭ ‬صحيفة‭ ‬موثوقة‭.. ‬لقد‭ ‬ولت‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وتدعي‭ ‬الرسالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬هي‭ ‬صوت‭ ‬عال‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬التشهير‭ ‬ضد‭ ‬المعارضين‭ ‬السياسيين‮»‬‭.‬

وردت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬كولومبيا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬بإحالة‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بشأن‭ ‬الادعاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكتاب‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬صحفييها،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬بالحقائق‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المقالات‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬ترامب‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ضد‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬وصحفيي‭ ‬الصحيفة،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بوتنر‭ ‬وكريغ،‭ ‬بسبب‭ ‬مقال‭ ‬نشر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬يزعم‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬آنذاك‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬ضرائب‭ ‬الدخل‭ ‬الفيدرالية‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬ادعاءات‭ ‬ترامب‭.‬