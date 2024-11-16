وزيرة شؤون الشباب تستقبل مخرجة الرسوم المتحركة إيناس يعقوب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬بمشاركة‭ ‬المخرجة‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬ميب‭ ‬كوم‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعمالها‭ ‬لإقبال‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬المهرجان،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬المخرجة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنافسة‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬تطوّر‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬‮

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من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬المخرجة‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لوزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬واهتمامها‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمهاراتهم،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لعكس‭ ‬الصورة‭ ‬المتميزة‭ ‬عن‭ ‬الكوادر‭ ‬الشابة‭ ‬المحبة‭ ‬للإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬المخرجة‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتأصيل‭ ‬قيم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمالها‭.‬