وزيرة شؤون الشباب تستقبل مخرجة الرسوم المتحركة إيناس يعقوب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، مخرجة الرسوم المتحركة إيناس يعقوب.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة شؤون الشباب، بمشاركة المخرجة إيناس يعقوب في مهرجان ميب كوم الفرنسي الذي أقيم في مدينة كان في فرنسا، وتحقيق أعمالها لإقبال لافت في المهرجان، مؤكدةً أهمية استمرار المخرجة في مسيرتها الرامية إلى تطوير قطاع الرسوم المتحركة في مملكة البحرين، ومنافسة مختلف دول العالم في هذا المجال وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تظهر تطوّر هذه الصناعة في المملكة.
من جانبها أعربت المخرجة إيناس يعقوب عن تقديرها لوزيرة شؤون الشباب واهتمامها بالكوادر الوطنية وحرصها على الارتقاء بمهاراتهم، مؤكدةً حرصها على تحقيق المزيد من الإنجازات لعكس الصورة المتميزة عن الكوادر الشابة المحبة للإبداع والتميز في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة شؤون الشباب مع المخرجة إيناس يعقوب أوجه التعاون من أجل إبراز المواهب الشبابية في مجال الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى بحث تعزيز الهوية البحرينية وتأصيل قيم مملكة البحرين من خلال أعمالها.
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