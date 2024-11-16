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مرض دماغي غامض يصيب المئات في إحدى مقاطعات كندا يثير رعب المسؤولين

11/16/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثار‭ ‬مرض‭ ‬دماغي‭ ‬غامض‭ ‬أصاب‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬نيو‭ ‬برونزويك‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬كندا‭ ‬مخاوف‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية،‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬بتدخل‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬وإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬عاجل‭.‬

وطالبت‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬مقاطعة‭ ‬نيو‭ ‬برونزويك‭ ‬سوزان‭ ‬هولت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬الكندية،‭ ‬بالمساعدة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬دماغي‭ ‬غامض‭ ‬أصاب‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬مقاطعتها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬لجنة‭ ‬إشرافية‭ ‬عينتها‭ ‬حكومة‭ ‬سلفها‭ ‬بلين‭ ‬هيجز‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬مترابطة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭.‬

ولكن‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قالت‭ ‬هولت‭ ‬إن‭ ‬علماء‭ ‬الحكومة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬سيتدخلون‭.‬

وأضافت‭ ‬هولت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬مرضى‭.. ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬الآن‭. ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬كيفية‭ ‬تحديده‭ ‬وتشخيصه‭ ‬وعلاجه،‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يسببه‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إن‭ ‬المعاهد‭ ‬الكندية‭ ‬لأبحاث‭ ‬الصحة‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬هيغز‭ ‬السابقة‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الأسباب‭ ‬المحتملة‭ ‬لما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬الناس‭ ‬مرضا‭ ‬تنكسيا‭ ‬عصبيا‭ ‬غير‭ ‬نمطي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬والخبرة‭.‬

وأشارت‭ ‬هولت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترودو‭ ‬أكد‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬مرضى،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬علمي‭ ‬كامل‭ ‬ومفتوح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تفسير‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬وعدم‭ ‬معرفة‭ ‬سببه،‭ ‬وما‭ ‬سيحدث‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬مسار‭ ‬العلاج‭ ‬أمر‭ ‬مؤلم‭ ‬للغاية‭.. ‬معرفة‭ ‬أنه‭ ‬مرض‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬قابل‭ ‬للعلاج‭ ‬وأن‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬حولك‭ ‬ماتوا‭ ‬بسبب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬أمر‭ ‬مرعب‭. ‬لذلك،‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬وإيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬لوقف‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬مرضى‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬هولت‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬برونزويك‭ ‬أبلغوا‭ ‬عن‭ ‬أعراض‭ ‬مماثلة‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬التقديرات‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬مصابين‭ ‬بالمرض‭ ‬في‭ ‬مقاطعتها‭ ‬ماتوا‭ ‬بالفعل‭.‬

ووفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ناشيونال‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬رأى‭ ‬طبيب‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬برونزويك‭ ‬الدكتور‭ ‬أليير‭ ‬ماريريو‭ ‬مئات‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيرها‭ ‬للتدهور‭ ‬العصبي‭. ‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬القلق‭ ‬وصعوبة‭ ‬النوم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الأعراض‭ ‬الأكثر‭ ‬حدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬آلام‭ ‬الأطراف‭ ‬وصعوبة‭ ‬التوازن،‭ ‬وارتطام‭ ‬الأسنان،‭ ‬وتشنجات‭ ‬العضلات‭ ‬العنيفة،‭ ‬ومشاكل‭ ‬الرؤية‭ ‬والهلوسة‭. ‬وكان‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬ماريرور‭ ‬إنه‭ ‬وجد‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬المبيدات‭ ‬الحشرية‭ ‬في‭ ‬دم‭ ‬مرضاه،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مرضهم‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬البيئة‭.‬

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