الشباب يخسر من الشارقة الإماراتي ((آسيويا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خسر ممثل كرة اليد البحرينية فريق الشباب في لقائه الأخير للدور التمهيدي في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، بعد أن تعرض للهزيمة أمام نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة (31/35)، وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت على صالة الدحيل الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة لحساب مباريات المجموعة الأولى.
انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بنتيجة (16/17)، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الشباب (نقطة واحدة)، وتأهل ممثل الوطن إلى جانب جميع فرق المجموعة الأولى للدور الربع النهائي.
يذكر أن الدور ربع النهائي يقام بين أول المجموعة الأولى ورابع المجموعة الثانية، ووصيف المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، بينما يقابل متصدر المجموعة الثانية رابع الأولى، ووصيف الثانية ثالث الأولى.
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