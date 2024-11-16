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الشباب يخسر من الشارقة الإماراتي ((آسيويا))

11/16/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسر‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الأخير‭ ‬للدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬31/35‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لحساب‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الشارقة‭ ‬بنتيجة‭ (‬16/17‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭)‬،‭ ‬وتأهل‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للدور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬يقام‭ ‬بين‭ ‬أول‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ورابع‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ووصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬ثالث‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بينما‭ ‬يقابل‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬رابع‭ ‬الأولى،‭ ‬ووصيف‭ ‬الثانية‭ ‬ثالث‭ ‬الأولى‭.‬

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