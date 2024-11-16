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انطلاق ((بطولة القائد السنوية للجولف))‎

11/16/2024 7:07:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬لاعباً،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تشجيع‭ ‬وتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭:‬

وتعد‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‮»‬‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬السنوية‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعم‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬البطولات‭ ‬وأكبرها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬كما‭ ‬يحرص‭ ‬معاليه‭ ‬شخصياً‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬سنويا‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1974م‭.‬



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