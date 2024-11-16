انطلاق ((بطولة القائد السنوية للجولف))‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلقت منافسات «بطولة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين السنوية للجولف» صباح أمس السبت، بنادي البحرين للجولف، ويشارك في البطولة أكثر من 80 لاعباً، وتأتي هذه البطولة في مسار تشجيع وتطوير رياضة الجولف في مملكة البحرين:
وتعد «بطولة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين السنوية للجولف» من أهم البطولات السنوية لنادي البحرين للجولف، وتحظى بدعم لا محدود من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والتي تعتبر من أقدم البطولات وأكبرها في موسم لعبة الجولف بنادي البحرين للجولف، كما يحرص معاليه شخصياً على إقامة هذه البطولة سنويا منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1974م.
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