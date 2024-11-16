انطلاق ((بطولة القائد السنوية للجولف))‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعد‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‮»‬‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬السنوية‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعم‭ ‬لا‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬البطولات‭ ‬وأكبرها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬كما‭ ‬يحرص‭ ‬معاليه‭ ‬شخصياً‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬سنويا‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1974م‭.‬







