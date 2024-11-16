غازي الكواري: حظوظنا قائمة.. وعلينا استغلالها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
أكد اللاعب الدولي السابق غازي الكواري أن حظوظ منتخبنا الوطني لا تزال قائمة، وكانت الفرصة كبيرة بخطف المركز الثاني المؤهل مباشرة للمونديال، مشيرا إلى أن المنتخب وضع نفسه في موقف صعب للغاية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال غازي الكواري في تصريح لـ«أخبار الخليج الرياضي»: إن حظوظ منتخبنا الوطني لا تزال قائمة رغم صعوبة المهمة في خطف بطاقة التأهل، وعلينا التركيز في باقي الجولات، واستغلال الفرص المتاحة في المجموعة، مشيراً إلى أن اليابان خطفت البطاقة الأولى بنسبة كبيرة، والمنافسة على البطاقة الثانية صعبة للغاية بعد تغيير الجهازين الفنيين للمنتخبين السعودي والأسترالي.
الخسارة مريرة
وحمل غازي الكواري خسارة منتخبنا أمام الصين للمدرب واللاعبين قائلا: أحمل الخسارة للمدرب دراغان في الجانب الفني، وللاعبين في الجانب الفردي وتراجع مستواهم، مضيفا أن المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب وانعدام الأفكار الهجومية والتنويع فيها، ما أدى إلى تراجع الأدوار الجماعية والخسارة في نهاية المطاف.
وتابع: كان على المدرب أن يهيئ اللاعبين قبل المباراة ومطالبتهم بالفوز وكسب نقاطها، واستغلال عاملي الأرض والجمهور والضغط على المنافس بقوة، وهي أسهل مباراة في مشوار التصفيات، وكنا أقوى من المنتخب الصيني، مبينا أن منتخبنا كان يستحق الفوز إلا أنه لم يستغل الفرصة الثمينة.
جماهيرنا تستحق
واختتم الكابتن غازي الكواري: إن جماهيرنا تستحق فرحة كبيرة، والخروج سعيدة وعودة الثقة إلى الشارع الرياضي في إمكانيات المنتخب، وأتمنى أن يستعيد منتخبنا قوته والعودة مجددا إلى مستواه المميز أمام الأستراليين، وعلى المدرب واللاعبين عدم إهدار الفرصة والعمل بمجهود مضاعف وبروح قتالية كبيرة.
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