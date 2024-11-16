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غازي الكواري: حظوظنا قائمة.. وعلينا استغلالها

11/16/2024 7:07:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬غازي‭ ‬الكواري‭ ‬أن‭ ‬حظوظ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة،‭ ‬وكانت‭ ‬الفرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬بخطف‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة‭ ‬للمونديال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬وضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬غازي‭ ‬الكواري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬إن‭ ‬حظوظ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل،‭ ‬وعلينا‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬الجولات،‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬خطفت‭ ‬البطاقة‭ ‬الأولى‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬الجهازين‭ ‬الفنيين‭ ‬للمنتخبين‭ ‬السعودي‭ ‬والأسترالي‭.‬

الخسارة‭ ‬مريرة

وحمل‭ ‬غازي‭ ‬الكواري‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬الصين‭ ‬للمدرب‭ ‬واللاعبين‭ ‬قائلا‭: ‬أحمل‭ ‬الخسارة‭ ‬للمدرب‭ ‬دراغان‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفني،‭ ‬وللاعبين‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفردي‭ ‬وتراجع‭ ‬مستواهم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬وانعدام‭ ‬الأفكار‭ ‬الهجومية‭ ‬والتنويع‭ ‬فيها،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الأدوار‭ ‬الجماعية‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭. ‬

وتابع‭: ‬كان‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬أن‭ ‬يهيئ‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬ومطالبتهم‭ ‬بالفوز‭ ‬وكسب‭ ‬نقاطها،‭ ‬واستغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬المنافس‭ ‬بقوة،‭ ‬وهي‭ ‬أسهل‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات،‭ ‬وكنا‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬كان‭ ‬يستحق‭ ‬الفوز‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستغل‭ ‬الفرصة‭ ‬الثمينة‭.‬

جماهيرنا‭ ‬تستحق

واختتم‭ ‬الكابتن‭ ‬غازي‭ ‬الكواري‭: ‬إن‭ ‬جماهيرنا‭ ‬تستحق‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة،‭ ‬والخروج‭ ‬سعيدة‭ ‬وعودة‭ ‬الثقة‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬إمكانيات‭ ‬المنتخب،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬قوته‭ ‬والعودة‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬المميز‭ ‬أمام‭ ‬الأستراليين،‭ ‬وعلى‭ ‬المدرب‭ ‬واللاعبين‭ ‬عدم‭ ‬إهدار‭ ‬الفرصة‭ ‬والعمل‭ ‬بمجهود‭ ‬مضاعف‭ ‬وبروح‭ ‬قتالية‭ ‬كبيرة‭. ‬



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