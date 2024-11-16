منتخبنا يواصل تحضيراته المغلقة
التاريخ
11/16/2024 7:07:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته المغلقة على الملاعب الخارجية، استعدادا لمواجهة المنتخب الأسترالي يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب على غلق التدريبات بعيداً عن وسائل الإعلام بغية التركيز والاستعداد الجيد للقاء القادم، وذلك بعد خسارة منتخبنا أمام الصين في الجولة السابقة بهدف من دون رد. الجدير بالذكر أن منتخب أستراليا قد وصل إلى البحرين صباح يوم أمس، وهو الآخر قد تدرب البارحة على ملعب مدينة حمد استعدادا للمواجهة، وكان الأسترالي قد خاض مباراة الجولة الماضية مع نظيره السعودي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.
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