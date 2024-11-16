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منتخبنا يواصل تحضيراته المغلقة

11/16/2024 7:07:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬المغلقة‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬‮
‬‭ ‬وحرص‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬على‭ ‬غلق‭ ‬التدريبات‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بغية‭ ‬التركيز‭ ‬والاستعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للقاء‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وهو‭ ‬الآخر‭ ‬قد‭ ‬تدرب‭ ‬البارحة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة،‭ ‬وكان‭ ‬الأسترالي‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

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