تأييد حبس صاحب حملة حج سنة لتزوير 12 تصريحا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكما بحبس رئيس حملة حج مدة سنة للاشتراك في تزوير محررات خاصة واستعمالها، وعدم تقديمه للجنة العليا لشؤون الحج والعمرة كشفاً صحيحاً بأسماء الحجاج.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مفاده ضبط وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية 12 تصريح حج مزوّرا مع حجاج الحملة أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وبناء عليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود ذلك البلاغ، واستمعت الى أقوال شهود ومشتبه بهم.
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