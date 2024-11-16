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تأييد حبس صاحب حملة حج سنة لتزوير 12 تصريحا

11/16/2024 7:07:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬حكما‭ ‬بحبس‭ ‬رئيس‭ ‬حملة‭ ‬حج‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬للاشتراك‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬محررات‭ ‬خاصة‭ ‬واستعمالها،‭ ‬وعدم‭ ‬تقديمه‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬كشفاً‭ ‬صحيحاً‭ ‬بأسماء‭ ‬الحجاج‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬مفاده‭ ‬ضبط‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬12‭ ‬تصريح‭ ‬حج‭ ‬مزوّرا‭ ‬مع‭ ‬حجاج‭ ‬الحملة‭ ‬أثناء‭ ‬توجههم‭ ‬إلى‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬لأداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬واستمعت‭ ‬الى‭ ‬أقوال‭ ‬شهود‭ ‬ومشتبه‭ ‬بهم‭.‬

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