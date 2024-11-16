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((العمالية)) تمنح عاملا حقوقه بعد فصله أثناء إجازته السنوية

11/16/2024 7:07:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فوجئ‭ ‬عامل‭ ‬آسيوي‭ ‬بطلب‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬قطع‭ ‬إجازته‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭ ‬وبدء‭ ‬إجازته‭ ‬السنوية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬العامل‭ ‬أجلا‭ ‬لترتيب‭ ‬أوضاعه‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬برسالة‭ ‬تفيد‭ ‬إلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬فصله‭ ‬دون‭ ‬مبرر،‭ ‬ورغما‭ ‬عما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العمالية‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬خارجية‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إثبات‭ ‬حقه‭ ‬وقضت‭ ‬له‭ ‬المحكمة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬التعويض‭ ‬وبدل‭ ‬الأخطار‭ ‬لإنهاء‭ ‬عقده‭ ‬أثناء‭ ‬الإجازة‭ ‬السنوية

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬حميد‭ ‬السماك‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬تواصل‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأفاد‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬التحق‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬2022‭ ‬بأجر‭ ‬شهري‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬وخرج‭ ‬إجازة‭ ‬بموافقة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ (‬4‭) ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬إذ‭ ‬بصاحب‭ ‬العمل‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬العودة‭ ‬سريعاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراسلات‭ ‬عبر‭ ‬الواتس‭ ‬آب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬طلب‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬لظروفه‭ ‬الخاصة،‭ ‬وبعدها‭ ‬بأيام‭ ‬فوجئ‭ ‬بإلغاء‭ ‬رخصة‭ ‬إقامته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭.‬

حيث‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬عمالية‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬خارجية‭ ‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬بحقوقه‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬فيه‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬دعوى‭ ‬متقابلة‭ ‬بطلب‭ ‬التعويض‭ ‬بمبلغ‭ -/‬6000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬العامل‭ ‬كان‭ ‬يعلم‭ ‬بتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التعاقد‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬المنشأة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬ضم‭ ‬الدعويين‭ ‬إلى‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬ليصدر‭ ‬فيهما‭ ‬حكم‭ ‬واحد‭ ‬للارتباط‭.‬

ودفع‭ ‬السماك‭ ‬بأن‭ ‬محادثات‭ ‬الواتس‭ ‬آب‭ ‬المسترشد‭ ‬بها‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لا‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬تسبب‭ ‬موكله‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الإنهاء،‭ ‬وأن‭ ‬إجازته‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يستحق‭ ‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ولم‭ ‬يمض‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ (‬4‭) ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬وأن‭ ‬قرار‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد‭ ‬وإلغاء‭ ‬رخصة‭ ‬الإقامة‭ ‬تم‭ ‬بمعرفة‭ ‬ومحض‭ ‬إرادة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬دفع‭ ‬بأن‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والمنشأة‭ ‬الأخرى‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬طرفيها‭ ‬وأن‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬طرفاً‭ ‬فيها‭. ‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنها‭ ‬اطمأنت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ألغى‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادر‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬المدعي‭ -‬وقد‭ ‬خلت‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬بيان‭ ‬المدة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬لتلك‭ ‬الإجازة،‭ ‬ولم‭ ‬يتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المحادثة‭ ‬ثمة‭ ‬سلوك‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬يفيد‭ ‬إرادته‭ ‬بإنهاء‭ ‬العقد‭ ‬وإنما‭ ‬طلب‭ ‬أجل‭ ‬للعودة،‭ ‬مما‭ ‬تقدم‭ ‬تستخلص‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬مشروع‭ ‬ودون‭ ‬مراعاة‭ ‬مهلة‭ ‬الإخطار،‭ ‬وعليه‭ ‬قضت‭ ‬برفض‭ ‬دعوى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬كونه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أنهي‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بإرادته‭ ‬المنفردة‭. ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتعويض‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬عن‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عمله‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬أثناء‭ ‬الإجازة‭ ‬السنوية‭ ‬بمبلغ‭ -/‬1200‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬وبدل‭ ‬مهلة‭ ‬الأخطار‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬أجر‭ ‬بمبلغ‭ -/‬900‭ ‬د‭.‬ب،‭ ‬وأجور‭ ‬متأخرة‭ ‬بمبلغ‭ -/‬2370‭ ‬د‭.‬ب،‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭/‬712‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬ومقابل‭ ‬إجازاته‭ ‬السنوية‭ ‬ بمبلغ900‭/‬1‭.‬044‭ ‬د‭.‬ب،‭ ‬بإجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬6‭.‬227‭.‬400‭ ‬د‭. ‬ب‭ ‬

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