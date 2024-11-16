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بايدن يحذر من تغيير ((سياسي كـبيـر)) بعـد وصـول تـرامب إلى السلطة

11/16/2024 7:07:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬تغيير‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬عقده‭ ‬آخر‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬شيغيرو‭ ‬إيشيبا‭ ‬والرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وصلنا‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬لحظة‭ ‬تغيير‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وتوقع‭ ‬بايدن،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادي‭ (‬أبيك‭) ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬أجوائها‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬السلطة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬الذي‭ ‬رعاه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬والصين‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬‮«‬بني‭ ‬ليبقى،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬آمله‭ ‬وأتوقعه‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬الخطير‭ ‬والمزعزع‭ ‬للاستقرار‮»‬‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وروسيا،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬المسلحة‭ ‬نوويا‭ ‬بإرسال‭ ‬قوات‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أن‭ ‬الزعماء‭ ‬الثلاثة‭ ‬سيعلنون‭ ‬إنشاء‭ ‬أمانة‭ ‬عامة‭ ‬لإضفاء‭ ‬طابع‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬عقدت‭ ‬بكامب‭ ‬ديفيد‭. ‬

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