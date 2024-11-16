بايدن يحذر من تغيير ((سياسي كـبيـر)) بعـد وصـول تـرامب إلى السلطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من مرحلة تغيير سياسي كبير عقب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية،
وقال ترامب خلال عقده آخر اجتماع له مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول: «لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير».
وتوقع بايدن، في قمة آسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي طغت على أجوائها عودة دونالد ترامب إلى السلطة، أن يكون هذا اجتماعه الأخير في إطار التحالف الثلاثي الذي رعاه على مدى العام الماضي ضد كوريا الشمالية والصين.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن التحالف الثلاثي «بني ليبقى، هذا ما آمله وأتوقعه»، محذرا من «التعاون الخطير والمزعزع للاستقرار» بين كوريا الشمالية وروسيا، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونغ يانغ المسلحة نوويا بإرسال قوات للقتال في أوكرانيا.
وأعلن البيت الأبيض، أن الزعماء الثلاثة سيعلنون إنشاء أمانة عامة لإضفاء طابع رسمي على التحالف الذي أطلق العام الماضي، في قمة عقدت بكامب ديفيد.
MENAFN16112024000055011008ID1108893367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.