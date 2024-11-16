إيران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬متحدثا‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬نفى‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬الادعاء‭ ‬الذي‭ ‬أثير‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكية‭ ‬حول‭ ‬لقاء‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬مع‭ ‬الممثل‭ ‬الدائم‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬أبدى‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭. ‬

كانت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬ماسك،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬مستشار‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬مبعوث‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬

وكتبت‭ ‬الصحيفة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدرين‭ ‬إيرانيين‭ ‬لم‭ ‬تسمّهما‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬سري‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬كان‭ ‬‮«‬إيجابيا‮»‬‭. ‬

وانقسم‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيراني‭ ‬السبت‭ ‬حول‭ ‬اللقاء،‭ ‬بين‭ ‬اعتباره‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬خيانة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬أبعاده‭. ‬

والعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مقطوعة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬ثورة‭ ‬1979‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بسلالة‭ ‬بهلوي‭ ‬التي‭ ‬دعمتها‭ ‬واشنطن‭. ‬

واتبع‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ (‬2017-2021‭) ‬سياسة‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭ ‬عليها‭ ‬أبقتها‭ ‬إدارة‭ ‬خلفه‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬

ووجهت‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬إشارة‭ ‬انفتاح‭ ‬بدعوته‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬جديدة‭ ‬حيالها،‭ ‬فيما‭ ‬اتهمت‭ ‬واشنطن‭ ‬طهران‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬لاغتياله‭. ‬