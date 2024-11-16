إيران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الوكالات: ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طهران نفت أمس «بشكل قاطع» اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في نيويورك.
وقالت الوكالة إن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية «نفى بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك»، مضيفة أنه أبدى استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأمريكية لهذا الأمر.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الخميس أن ماسك، وهو الآن مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدرين إيرانيين لم تسمّهما أن اللقاء الذي عقد الإثنين في مكان سري لأكثر من ساعة كان «إيجابيا».
وانقسم الإعلام الإيراني السبت حول اللقاء، بين اعتباره «خطوة إيجابية» أو «خيانة»، مع الدعوة إلى عدم المبالغة في قراءة أبعاده.
والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 1980، بعد وقت قصير من ثورة 1979 التي أطاحت بسلالة بهلوي التي دعمتها واشنطن.
واتبع ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021) سياسة ممارسة «ضغوط قصوى» على إيران، وأعاد فرض عقوبات شديدة عليها أبقتها إدارة خلفه جو بايدن.
ووجهت إيران إلى ترامب إشارة انفتاح بدعوته مطلع نوفمبر إلى اعتماد سياسة جديدة حيالها، فيما اتهمت واشنطن طهران بالتورط في مخطط لاغتياله.
MENAFN16112024000055011008ID1108893366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.