زيلينسكي يريد إنهاء الحرب ((بالوسائل الدبلوماسية)) في 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭: ‬‮«‬من‭ ‬جانبنا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لضمان‭ ‬انتهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننهيها‭ ‬بالوسائل‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬مهم‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توافرها‭ ‬لبدء‭ ‬المفاوضات،‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وحدها‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬قوية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬نداء‭ ‬ضمني‭ ‬لحلفائها‭ ‬الغربيين‭.

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واوضح‭ ‬زيلينسكي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نتحدث‭ ‬سوى‭ ‬مع‭ ‬بوتين،‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬قاتل،‭ ‬ووجدنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية،‭ ‬غير‭ ‬مدعومين‭ ‬ببعض‭ ‬العناصر‭ ‬المهمة،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ستكون‭ ‬الخاسرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬عادلة‮»‬‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وتخشى‭ ‬كييف‭ ‬أن‭ ‬تفقد‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الضروري‭ ‬لجيشها‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬الجبهة،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬

ولطالما‭ ‬انتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬بلاده‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بإمكانه‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬خطته‭. ‬يخشى‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬يُجبر‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مواتية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬نددت‭ ‬الجمعة‭ ‬بأول‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬بين‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬والرئيس‭ ‬الروسي‭. ‬واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬لمختلف‭ ‬الاحتمالات‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الموقفين‭ ‬الروسي‭ ‬والأوكراني‭ ‬متعارضان،‭ ‬فكييف‭ ‬ترفض‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يحتلها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬فيما‭ ‬تعتبر‭ ‬موسكو‭ ‬ذلك‭ ‬شرطا‭. ‬

أكد‭ ‬بوتين‭ ‬خلال‭ ‬اتصاله‭ ‬مع‭ ‬شولتس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬‮«‬الواقع‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الكرملين‭. ‬وفي‭ ‬مقابلته‭ ‬امس‭ ‬السبت،‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬يسعى‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬‮«‬عزلته‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحدث‭ ‬إلى‭ ‬القادة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بوتين‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬كما‭ ‬رأى‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬معقد‭ ‬حقا‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يتقدم‭ ‬أمام‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لأن‭ ‬التزود‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والمجندين‭ ‬الجدد‭ ‬‮«‬بطيء‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬تكبدتها‭ ‬موسكو‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قريتين‭ ‬جديدتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭. ‬