المدرسة الكندية-البحرين تستضيف ندوة حول مستقبل التعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CSB

وشهد‭ ‬الحدث‭ ‬حضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والمعلمين،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بالمدرسية‭ ‬الكندية‭-‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السيدة‭ ‬سوزان‭ ‬بينر،‭ ‬ممثلة‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬إعجابها‭ ‬البالغ‭ ‬بالندوة‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬رؤى‭ ‬ومعلومات‭ ‬قيّمة‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬مُهم‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭. ‬وقد‭ ‬أشارت‭ ‬السيدة‭ ‬بينر‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬مثّلت‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬للمعلمين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الكندية‭-‬البحرين‭ ‬للتباحث‭ ‬والتشاور‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬صياغة‭ ‬آفاق‭ ‬مُبتكرة‭ ‬للطلبة‭. ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الكوادر‭ ‬المتميزة‭ ‬كالسيد‭ ‬دوغلاس‭ ‬لاوسون‭ ‬داخل‭ ‬المدرسة‭ ‬يُبرز‭ ‬حرص‭ ‬المدرسة‭ ‬الكندية‭-‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬استثنائية‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة،‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المُجتمعية‭ ‬الحديثة‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬عرضه‭ ‬التقديمي‭ ‬في‭ ‬الورشة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬لاوسون‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬التعليم‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئات‭ ‬تعليمية‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬المُستقبل‭ ‬والاتجاهات‭ ‬الحديثة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تُعدّ‭ ‬الطلاب‭ ‬لجميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬النجاح‭ ‬الأكاديمي‭. ‬فصناعة‭ ‬الطلبة‭ ‬الناجحين‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬إبداعاتهم،‭ ‬وتفكيرهم‭ ‬النقدي،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‮»‬‭. ‬

وسلطت‭ ‬الورشة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأساليب‭ ‬التعليمية‭ ‬للمدرسة‭ ‬الكندية‭-‬البحرين‭ ‬المُرتكزة‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المُستقبلِ،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬المُناهجِ‭ ‬الدراسيةِ‭ ‬لكولومبيا‭ ‬البريطانية‭. ‬فهذهِ‭ ‬المُناهجُ‭ ‬تُركّزُ‭ ‬على‭ ‬التعلّمِ‭ ‬القائمِ‭ ‬على‭ ‬الاستقصاءِ‭ ‬والِدقةِ‭ ‬الأكاديميةِ،‭ ‬بما‭ ‬يُمكّنُ‭ ‬الطلابَ‭ ‬من‭ ‬أنْ‭ ‬يصبحوا‭ ‬مُفكّرينَ،‭ ‬ونقّادا،‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬المُعقدة،‭ ‬وقادةٍ‭ ‬مُبتكرين‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فهي‭ ‬مُصمَّمةٌ‭ ‬للتكيّف‭ ‬بسلاسةٍ‭ ‬مع‭ ‬التغيراتِ‭ ‬العالميةِ،‭ ‬مما‭ ‬يُمكّنُ‭ ‬المدرسةَ‭ ‬من‭ ‬تزويدِ‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاحِ‭ ‬في‭ ‬القرنِ‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬الكوهجي،‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الكندية‭-‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬قيمة‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬المُشاركين‭ ‬حول‭ ‬التعليم،‭ ‬مُشيرة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬باستضافة‭ ‬السيد‭ ‬لاوسون‭ ‬وإثراء‭ ‬مجتمعنا‭ ‬المدرسي‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬القيّمة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مبادراتنا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لكندا‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لمناهج‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يُساهم‭ ‬في‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬للمدرسة‭ ‬الكندية‭-‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬تُقدم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية‭ ‬لطلبتها‮»‬‭. ‬

وتواصل‭ ‬المدرسة‭ ‬الكندية‭-‬البحرين‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬التعليمي،‭ ‬مُعدّةً‭ ‬طلابها‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وقابلية‭ ‬التكيف‭. ‬وتظل‭ ‬المدرسة‭ ‬ملتزمةً‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تُنمّي‭ ‬الفضول،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬وشغف‭ ‬التعلم‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬التعليمية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية‭.‬