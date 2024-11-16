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تكنولوجيات فائقة في معرض الطيرانالابتكار في ازدهار الصناعات الدفاعية والفضائية واستخدام الذكاء الاصطناعي

11/16/2024 7:07:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭- ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬أبرز‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري‭ ‬والعسكري،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الفائقة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬أهمية‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المتحصلة‭ ‬منه،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬خلال‭ ‬أيامه‭ ‬الثلاثة‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬فرصاً‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬أمامهم‭.‬

وأضافوا،‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬تنافس‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الطيران،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانيات‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬العلاقات‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وحرصها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التوعوية‭ ‬والتثقيف‭ ‬وطرح‭ ‬مبادراتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬القيّمة‭ ‬وإبرازها‭ ‬للمجتمع،‭ ‬شارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬إداراتها‭ ‬أبرز‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬النطاق‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتقنية‭.‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬الرائد‭ ‬راوية‭ ‬فؤاد‭ ‬المحميد‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬النقاط‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الإدارة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭ ‬أثناء‭ ‬السفر،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬قامت‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعريف‭ ‬الجمهور‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬ودورها‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمان،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬جهاز‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬السوائل‭ ‬حيث‭ ‬صمم‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬السوائل‭ ‬المخبأة‭ ‬داخل‭ ‬الأمتعة‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬الشحنات‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬الجهاز‭ ‬بتقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الأشعة‭ ‬تحت‭ ‬الحمراء‭ ‬والموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬ليتيح‭ ‬تحديد‭ ‬السوائل‭ ‬المشبوهة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬الحقائب‭ ‬و‭ ‬كذلك‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬جهاز‭ ‬كاشف‭ ‬المتفجرات‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬متطورة‭ ‬مثل‭ ‬الاستشعار‭ ‬الطيفي‭ ‬والتفاعل‭ ‬الكميائي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬المتفجرات‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الكميائية‭ ‬حتى‭ ‬بكميات‭ ‬ضئيلة‭ ‬جدا،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬المحتملة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬بل‭ ‬تهدف‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭.‬

إلى‭ ‬ذلك؛‭ ‬أوضح‭ ‬سالم‭ ‬القبيسي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء،‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لمسه‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬والتغيير‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء،‭ ‬وأهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬مثل‭ ‬مبادرة‭ ‬مناطق‭ ‬الفضاء‭ ‬الاقتصادية‭.‬


وأكد‭ ‬القبيسي‭ ‬أهمية‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬واهتمام‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بعلوم‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مبينا‭ ‬وجود‭ ‬تعاون‭ ‬وشراكات‭ ‬كثيرة‭ ‬ناجحة‭ ‬تخدم‭ ‬هذا‭ ‬النهج،‭ ‬ومنها‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للفضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬واستكشاف‭ ‬القمر‭.‬

وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء‭ ‬أن‭ ‬الندوات‭ ‬والمحافل‭ ‬المهمة‭ ‬كمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الإمارات‭ ‬والبحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجه‭ ‬للابتكار‭ ‬وكيفية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬الصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والفضائية،‭ ‬فالابتكار‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬خصوصا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يعتبران‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬والمستقبل‭ ‬يبدو‭ ‬واعدًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬بتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬الكابتن‭ ‬عبدالهادي‭ ‬الساعي،‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬تي‭ ‬3‭ ‬للطيران،‭ ‬وهي‭ ‬أكاديمية‭ ‬تدريب‭ ‬تابعة‭ ‬للشركة‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للطلاب‭ ‬المهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬الطيران،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬نجاحهم‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الطيارين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والعمليات‭ ‬الأرضية‭ ‬وتقديم‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالطيران‭.‬

وأكد‭ ‬الكابتن‭ ‬الساعي‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬نجاح‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬820‭ ‬طياراً،‭ ‬منهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬يعملون‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬العربية‭ ‬للطيران،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬يعد‭ ‬عنصراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬والسفر‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭.‬

فيما‭ ‬أوضح‭ ‬اللواء‭ ‬ستيف‭ ‬سارجنت،‭ ‬لواء‭ ‬متقاعد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ويشغل‭ ‬حاليًا‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مارفن‭ ‬تست‭ ‬سلوشنز،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬عدة‭ ‬نسخ‭ ‬منه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬اهتمامه‭ ‬القوي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وتطور‭ ‬القطاع‭ ‬الجوي‭ ‬والقوات‭ ‬الجوية،‭ ‬والحلول‭ ‬الفنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بفحص‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭.‬

وأوضح‭ ‬اللواء‭ ‬سارجنت‭ ‬أهمية‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬التاريخي‭ ‬المهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬كونها‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تمتلك‭ ‬مطارًا‭ ‬دوليًا‭ ‬استقبل‭ ‬على‭ ‬مدرجه‭ ‬طيارة‭ ‬الكونكورد‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بشأن‭ ‬التطور‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خصوصا‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬يتيح‭ ‬فرصاً‭ ‬للشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للشراكة‭ ‬والتعاون،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الهام‭.‬

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