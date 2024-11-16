وزيرة الصحة: البحرين ملتزمة بتبني أفضل الممارسات في مكافحة تهديدات مقاومة مضادات الميكروبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، في المؤتمر الوزاري العالمي رفيع المستوى الرابع بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، تحت شعار «من الإعلان إلى التنفيذ -تسريع الإجراءات عبر الشراكات متعددة القطاعات للحد من مقاومة مضادات الميكروبات»، والذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؛ في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2024، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.
وفي كلمتها خلال المؤتمر، أكدت وزيرة الصحة دعم مملكة البحرين الكامل إلى «التزام جدة»، والدعوة إلى نهج الصحة الواحدة، كما استعرضت تجربة مملكة البحرين في وضع الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات الوطنية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدةً حرص واهتمام المملكة على تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والطبية فيها مع المؤسسات الدولية لضمان تنسيق الجهود وتبادل المعرفة في هذا المجال. كما أوضحت أن وزارة الصحة بمملكة البحرين تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الجهود في تحقيق الأمن الصحي، وتأكيد التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية.
وشاركت وزيرة الصحة في حلقة نقاشية بعنوان «تعزيز الحوكمة»، أكّدت خلالها التزام مملكة البحرين بتبني أفضل الممارسات العالمية، والتعاون مع دول المنطقة والعالم في مكافحة تهديدات مقاومة مضادات الميكروبات بما يضمن صحة وسلامة المجتمع.
وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر، التقت وزيرة الصحة مع الدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، حيث أكّدت أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في إطار الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية للمجتمعات وتطوير قطاع الرعاية الصحية بشكل متكامل يٌحقق الأهداف الثنائية المشتركة.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام أبو مرعي حرص جمهورية لاتفيا على أهمية التعاون والاستفادة من التجارب الرائدة في المجالات الصحية، لا سيما في ظل التطور الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين.
وركزت المباحثات على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، حيث تطرقت سعادة الوزيرة إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا القطاع، مؤكدةً حرص المملكة على تبادل خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
كما التقت وزيرة الصحة ممثلي التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( GAVI )، السيد ديريك سيم، الرئيس التنفيذي لبرامج اللقاحات والأسواق، وفيصل جيلاني، مدير أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لتعبئة الموارد والنمو، حيث استعرض ممثلو التحالف الجهود العالمية المبذولة في مجال دعم تطوير اللقاحات، كما أشادوا باهتمام مملكة البحرين بتوفير التغطية الصحية الشاملة، مما ساهم في تخلص المملكة من العديد من الأمراض.
كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع البرامج الصحية التي تستهدف تعزيز الصحة العامة وتبادل الخبرات والتدريب. وأكدت الوزيرة حرص مملكة البحرين على دعم جهود التعاون الدولي في دعم النظم الصحية، مشيرةً إلى الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال برامج الوقاية لضمان حماية المجتمع من الأمراض السارية.
وأعربت الوزيرة خلال الاجتماع عن اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون في مجال الأمراض المعدية والتداخلات الصحية الوقائية والاستجابة للطوارئ الصحية، وذلك في إطار دعم الجهود المشتركة مع المنظمات الدولية لتعزيز الصحة العامة للفئات العمرية المختلفة في أنحاء العالم.
يذكر أن مؤتمر «من الإعلان إلى التنفيذ»، هو تسريع للعمل من خلال الشراكات متعددة القطاعات لاحتواء مقاومة مضادات الميكروبات». وتناول الاجتماع أولويات مثل المراقبة والإشراف، وبناء القدرات، وتوفير التمويل، والحوكمة، والابتكار، والبحث والتطوير، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات الصحية العالمية، وتأكيد دورها القيادي في دعم الأمن الصحي العالمي.
ضم وفد مملكة البحرين كلا من الأستاذة مريم علي المناصير مدير إدارة الاتصال بوزارة الصحة، والدكتور محمد العوضي مدير إدارة الصحة العامة، والدكتورة عفاف ميرزا محمد، استشاري صحة عامة رئيس مجموعة مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة.
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