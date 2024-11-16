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وزيرة الصحة: البحرين ملتزمة بتبني أفضل الممارسات في مكافحة تهديدات مقاومة مضادات الميكروبات

11/16/2024 7:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن،‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوزاري‭ ‬العالمي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭ ‬بشأن‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ‭ -‬تسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬عبر‭ ‬الشراكات‭ ‬متعددة‭ ‬القطاعات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة؛‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬جدة‮»‬،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬نهج‭ ‬الصحة‭ ‬الواحدة،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬لضمان‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬بتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭.‬

وشاركت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الحوكمة‮»‬،‭ ‬أكّدت‭ ‬خلالها‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تهديدات‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬التقت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬مرعي،‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬لاتفيا،‭ ‬حيث‭ ‬أكّدت‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭ ‬يٌحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الثنائية‭ ‬المشتركة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬مرعي‭ ‬حرص‭ ‬جمهورية‭ ‬لاتفيا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بالبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وركزت‭ ‬المباحثات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة،‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬تطرقت‭ ‬سعادة‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬خبراتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

كما‭ ‬التقت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬ممثلي‭ ‬التحالف‭ ‬العالمي‭ ‬للقاحات‭ ‬والتحصين‭ (‬ GAVI ‭)‬،‭ ‬السيد‭ ‬ديريك‭ ‬سيم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبرامج‭ ‬اللقاحات‭ ‬والأسواق،‭ ‬وفيصل‭ ‬جيلاني،‭ ‬مدير‭ ‬أفريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬والنمو،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬ممثلو‭ ‬التحالف‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬اللقاحات،‭ ‬كما‭ ‬أشادوا‭ ‬باهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتوفير‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تخلص‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتوسيع‭ ‬البرامج‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتدريب‭. ‬وأكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النظم‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬برامج‭ ‬الوقاية‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬السارية‭.‬

وأعربت‭ ‬الوزيرة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬والتداخلات‭ ‬الصحية‭ ‬الوقائية‭ ‬والاستجابة‭ ‬للطوارئ‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬تسريع‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكات‭ ‬متعددة‭ ‬القطاعات‭ ‬لاحتواء‭ ‬مقاومة‭ ‬مضادات‭ ‬الميكروبات‮»‬‭. ‬وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬أولويات‭ ‬مثل‭ ‬المراقبة‭ ‬والإشراف،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات،‭ ‬وتوفير‭ ‬التمويل،‭ ‬والحوكمة،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والبحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬دورها‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬العالمي‭.‬

ضم‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الأستاذة‭ ‬مريم‭ ‬علي‭ ‬المناصير‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬عفاف‭ ‬ميرزا‭ ‬محمد،‭ ‬استشاري‭ ‬صحة‭ ‬عامة‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

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