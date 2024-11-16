استعراض المشاريع المشاركة في مسابقة ريادة الأعمال الزراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت لجنة تحكيم المشاريع المشاركة في مسابقة ريادة الاعمال الزراعية التي تنظمها الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين اجتماعا لها أمس حيث قدم المشاركون في المسابقة خلاله عرضا لمشاريعهم أمام اللجنة تمهيدا لتحديد الفائزين بها.
وأشارت الجمعية البحرينية إلى أهمية مشاريع الريادة الزراعية التي شاركت في المسابقة حيث تم ترشيح المشاريع المشاركة في ( GlobalFund Raising ) بالتعاون مع مؤسسة ريادة الاعمال الزراعية، وسوف يتم اختيار الفائزين للمشاركة في المسابقة العالمية ( Global Entrepreneur Award ) بالتعاون مع منظمة ريادة الاعمال العالمية.
وكانت مسابقة ريادة الاعمال الزراعية قد انطلقت سبتمبر الماضي وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بدعم من شركة تمكين، التي تهدف إلى إشراك وتحفيز الشباب للدخول في الصناعة والتكنولوجيا الزراعية واستكشاف الفرص في ريادة الأعمال الزراعية.
وقد شاركت الفرق المشاركة بأكثر من 20 مشروعا زراعيا ابتكاريا شملت الاقسام الآتية: التقنيات الحيوية والتقنيات الزراعية ومنصة لنشر الثقافة الزراعية وإنتاج مبيدات حشرية طبيعية من مخلفات زراعية.
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