استعراض المشاريع المشاركة في مسابقة ريادة الأعمال الزراعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشاريع‭ ‬الريادة‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬المشاريع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ (‬ GlobalFund ‭ ‬ Raising ‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬الزراعية،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ (‬ Global ‭ ‬ Entrepreneur ‭ ‬ Award ‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬العالمية‭.‬

وكانت‭ ‬مسابقة‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬الزراعية‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬تمكين،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الزراعية‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الزراعية‭. ‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مشروعا‭ ‬زراعيا‭ ‬ابتكاريا‭ ‬شملت‭ ‬الاقسام‭ ‬الآتية‭: ‬التقنيات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الزراعية‭ ‬ومنصة‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الزراعية‭ ‬وإنتاج‭ ‬مبيدات‭ ‬حشرية‭ ‬طبيعية‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬زراعية‭.‬