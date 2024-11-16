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استعراض المشاريع المشاركة في مسابقة ريادة الأعمال الزراعية

11/16/2024 7:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المشاريع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للباحثين‭ ‬والمخترعين‭ ‬اجتماعا‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬خلاله‭ ‬عرضا‭ ‬لمشاريعهم‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتحديد‭ ‬الفائزين‭ ‬بها‭.‬

وأشارت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشاريع‭ ‬الريادة‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬المشاريع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ (‬ GlobalFund ‭ ‬ Raising ‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬الزراعية،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ (‬ Global ‭ ‬ Entrepreneur ‭ ‬ Award ‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬العالمية‭.‬

وكانت‭ ‬مسابقة‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬الزراعية‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬تمكين،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الزراعية‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الزراعية‭. ‬

وقد‭ ‬شاركت‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مشروعا‭ ‬زراعيا‭ ‬ابتكاريا‭ ‬شملت‭ ‬الاقسام‭ ‬الآتية‭: ‬التقنيات‭ ‬الحيوية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الزراعية‭ ‬ومنصة‭ ‬لنشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الزراعية‭ ‬وإنتاج‭ ‬مبيدات‭ ‬حشرية‭ ‬طبيعية‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬زراعية‭.‬

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