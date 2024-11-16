مجلس إدارة جامعة العلوم التطبيقية يشيد بإنجازات الجامعة محليا وعربيا وعالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬بارزة،‭ ‬مسلّطا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬وخاصة‭ ‬تصدرها‭ ‬قائمة‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية،‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬عربياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

وأشاد‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬عاملًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الجامعة‭ ‬لأهدافها‭ ‬ورسالتها‭ ‬التعليمية،‭ ‬كما‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وهيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬لرفعة‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الجامعة‭ ‬مؤخراً‭ ‬وخاصة‭ ‬ظهورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تصنيفات‭ ‬كيو‭ ‬إس‭ ‬العالمية‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التميز‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الطلبة‭ ‬ويعكس‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأطلع‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬الجامعة‭ ‬المستقبلية‭ ‬ورؤيتها‭ ‬لتطوير‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬ودعم‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتوجهات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المعرفي‭.‬

بدورهم‭ ‬أكد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬تمكنت‭ ‬بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬مؤسسيها‭ ‬وجهود‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬تؤكد‭ ‬سمعتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬كمؤسسة‭ ‬رائدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬تزايدًا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الدوليين‭ ‬الملتحقين‭ ‬بها،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬أكاديمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكدين‭ ‬التزامها‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تنفذه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬وتنميته‭. ‬