مجلس إدارة جامعة العلوم التطبيقية يشيد بإنجازات الجامعة محليا وعربيا وعالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد مجلس إدارة جامعة العلوم التطبيقية اجتماعا برئاسة سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة ما حققته الجامعة من إنجازات أسهمت في وضع اسمها على خريطة الجامعات المرموقة محلياً وعربياً وعالمياً، بعد مرور عشرين عاماً على تأسيسها.
وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس الإدارة عن اعتزازه بما حققته الجامعة من نجاحات بارزة، مسلّطا الضوء على النقلة النوعية التي شهدتها منذ تأسيسها، وخاصة تصدرها قائمة الجامعات المحلية في التصنيفات العالمية، وحصولها على مراكز متقدمة عربياً وعالمياً.
وأشاد سمير بن عبدالله ناس بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، لدعم قطاع التعليم العالي مؤكداً أن هذا الدعم كان ولا يزال عاملًا رئيسيًا في تحقيق الجامعة لأهدافها ورسالتها التعليمية، كما عبّر عن شكره للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب، على ما يبذلونه من جهود حثيثة لرفعة قطاع التعليم في مملكة البحرين.
من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة بالإنجازات التي حققتها الجامعة مؤخراً وخاصة ظهورها المتميز في تصنيفات كيو إس العالمية بحصولها على المركز 25 من بين أفضل الجامعات العربية لعام 2025، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حرصت منذ تأسيسها على مواصلة التميز بما يخدم مصلحة الطلبة ويعكس مدى التقدم الذي حققه قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين.
وأطلع الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة أعضاء المجلس على خطط الجامعة المستقبلية ورؤيتها لتطوير مجموعة جديدة من البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي، والتركيز على الابتكار وريادة الأعمال لتلبية متطلبات سوق العمل وتوجهات الاقتصاد المعرفي.
بدورهم أكد أعضاء مجلس الإدارة أن الجامعة قد تمكنت بفضل رؤية مؤسسيها وجهود العاملين فيها من تحقيق إنجازات كبيرة تؤكد سمعتها الأكاديمية كمؤسسة رائدة، وخاصة أن الجامعة قد شهدت في الأعوام الأخيرة تزايدًا في عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بها، مما يعكس مكانتها كوجهة أكاديمية رائدة في البحرين والمنطقة.
كما شدد أعضاء المجلس على أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع، مؤكدين التزامها بمسؤولياتها المجتمعية من خلال ما تنفذه من مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتنميته.
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