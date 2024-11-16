422 خليجيا مشمولون في التقاعد.. زادوا 9.6% خلال 5 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكدت‭ ‬أحدث‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬الخليجيين‭ ‬المشمولين‭ ‬في‭ ‬التقاعد‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬422‭ ‬فردا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬بلغت‭ ‬9.6 % ‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وباتت‭ ‬أعداد‭ ‬الخليجيين‭ ‬المشمولين‭ ‬ضمن‭ ‬التقاعد‭ ‬تتصاعد‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬أعدادهم‭ ‬من‭ ‬385‭ ‬مواطنا‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2020‭ ‬إلى‭ ‬390‭ ‬فردا‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬395‭ ‬خليجيا‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

وضمن‭ ‬أعداد‭ ‬المواطنين‭ ‬الخليجيين‭ ‬المشمولين‭ ‬في‭ ‬التقاعد‭ ‬أيضا،‭ ‬سجل‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬جنسيات‭ ‬خليجية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخمس،‭ ‬وبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬279‭ ‬سعوديا‭ ‬و74‭ ‬عمانيا‭ ‬و24‭ ‬قطريا‭ ‬و26‭ ‬كويتيا‭ ‬و19‭ ‬إماراتيا‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬ذكرت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الخليجيين‭ ‬المشمولين‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬535‭ ‬مواطنا‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬الخليجية‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬10‭.‬7 % ‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ويعمل‭ ‬أولئك‭ ‬الموظفون‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬مختلفة‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أيضا‭ ‬535‭ ‬موظفا‭ ‬خليجيا،‭ ‬62‭.‬4 % ‭ ‬منهم‭ ‬ذكور‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬62.4 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬201‭ ‬موظفة‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬6 % ‭.‬

وسجل‭ ‬السعوديون‭ ‬المشمولون‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬348‭ ‬فردا‭ ‬مقابل‭ ‬115‭ ‬عمانيا‭ ‬و4‭ ‬إماراتيين‭ ‬و4‭ ‬قطريين‭ ‬و28‭ ‬كويتيا‭. ‬

وكانت‭ ‬أعدادهم‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬539‭ ‬مواطنا‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬نحو‭ ‬519‭ ‬فردا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬اعداد‭ ‬الخليجيين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬تبلغ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬479‭ ‬فردا‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬483‭ ‬فردا‭. ‬