422 خليجيا مشمولون في التقاعد.. زادوا 9.6% خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت - زينب إسماعيل
أكدت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن المواطنين الخليجيين المشمولين في التقاعد وصل عددهم إلى 422 فردا خلال عام 2023، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 % خلال 5 سنوات من حيث العدد، بدءا من عام 2019 وحتى العام الماضي.
وباتت أعداد الخليجيين المشمولين ضمن التقاعد تتصاعد عاما بعد عام، حيث ارتفعت أعدادهم من 385 مواطنا خلال عامي 2019 و2020 إلى 390 فردا خلال عام 2021 إلى 395 خليجيا بنهاية عام 2022.
وضمن أعداد المواطنين الخليجيين المشمولين في التقاعد أيضا، سجل عام 2023 جنسيات خليجية من الدول الخمس، وبلغ عددهم نحو 279 سعوديا و74 عمانيا و24 قطريا و26 كويتيا و19 إماراتيا.
وفي سياق آخر، ذكرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن عدد الموظفين الخليجيين المشمولين في التأمين الاجتماعي خلال عام 2023 وصل إلى 535 مواطنا من الجنسيات الخليجية بنسبة زيادة بلغت 10.7 % خلال 5 سنوات بدءا من عام 2019 وحتى العام الماضي.
ويعمل أولئك الموظفون في وظائف مختلفة ضمن القطاع الخاص، حيث سجل القطاع خلال العام الماضي أيضا 535 موظفا خليجيا، 62.4 % منهم ذكور بنسبة تصل إلى 62.4 % من إجمالي الموظفين من الجنسين، إلى جانب 201 موظفة بنسبة تصل إلى 37.6 % .
وسجل السعوديون المشمولون في التأمين الاجتماعي ما يقارب 348 فردا مقابل 115 عمانيا و4 إماراتيين و4 قطريين و28 كويتيا.
وكانت أعدادهم خلال عام 2022 تصل إلى 539 مواطنا وفي العام 2021 نحو 519 فردا، في حين أن اعداد الخليجيين في عام 2020 تبلغ ما يقارب 479 فردا وفي عام 2019 ما يقارب 483 فردا.
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