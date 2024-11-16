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الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم إعدامات ميدانية في غزة

11/16/2024 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬إعدامات‭ ‬ميدانية‭ ‬وتجويع‭ ‬وتهجير‭ ‬قسري‮»‬‭ ‬ينفذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬وثقنا‭ ‬عشرات‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬والإعدامات‭ ‬الميدانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ضمن‭ ‬عدوانها‭ ‬المتصاعد‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬يواصل‭ ‬منذ‭ ‬43‭ ‬يوما‭ ‬تنفيذ‭ ‬اقتحامه‭ ‬وهجومه‭ ‬العسكري‭ ‬الثالث‭ ‬ضد‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‭ ‬وسكانه‭ ‬مرتكبا‭ ‬فظائع‭ ‬شائنة‭ ‬تشمل‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬وترويعهم‭ ‬وطردهم‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬بالقوة‭ ‬وتهجيرهم‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬شملت‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قصف‭ ‬المنازل‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها‭ ‬وقتلهم‭ ‬جماعيا‭ ‬وقتل‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬واستهداف‭ ‬التجمعات‭ ‬والمركبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مبرر‮»‬‭. ‬

وأردف‭: ‬‮«‬وثقنا‭ ‬قتل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬المدنيين‭ ‬خالد‭ ‬الشافعي‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬ونجله‭ ‬البكر‭ ‬إبراهيم‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تجاههما‭ ‬داخل‭ ‬منزلهما‭ ‬أمام‭ ‬أفراد‭ ‬أسرتهما‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وشهادات‭ ‬العائلة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الشافعي‭ ‬ونجله‭ ‬بمجرد‭ ‬دخولها‭ ‬إلى‭ ‬منزلهما‭ ‬حين‭ ‬كانا‭ ‬واقفين‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الغرفة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قتلهما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحرك‭ ‬أحد‭ ‬منهما‭ ‬ساكنا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬والخوف،‭ ‬ومن‭ ‬يصب‭ ‬منهم‭ ‬يتعذر‭ ‬غالبا‭ ‬نقله‭ ‬للعلاج‭ ‬ليتوفى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬ببطء‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬وثقنا‭ ‬وجود‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭ ‬ممن‭ ‬قتلوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬منازلهم‭ ‬ولم‭ ‬تتوافر‭ ‬طواقم‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬دفاع‭ ‬مدني‭ ‬لإنقاذهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منع‭ ‬الاحتلال‭ ‬الفرق‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬يوما‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلكؤ‭ ‬المنظومة‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬حاسمة‭ ‬تجاه‭ ‬مجازر‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬شماله‭ ‬يجعلها‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬ويمثل‭ ‬ضوءا‭ ‬أخضر‭ ‬للاحتلال‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالتدخل‭ ‬الفوري‭ ‬‮«‬لإنقاذ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمالي‭ ‬غزة‭ ‬ووقف‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬وفرض‭ ‬حظر‭ ‬أسلحة‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومساءلتها‭ ‬ومعاقبتها‭ ‬على‭ ‬جرائمها‮»‬‭.‬

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