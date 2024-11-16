الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم إعدامات ميدانية في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن «جرائم إعدامات ميدانية وتجويع وتهجير قسري» ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة. وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان أمس: «وثقنا عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد عدد كبير من المدنيين شمالي قطاع غزة ضمن عدوانها المتصاعد». وأضاف: «جيش الاحتلال يواصل منذ 43 يوما تنفيذ اقتحامه وهجومه العسكري الثالث ضد شمالي القطاع وسكانه مرتكبا فظائع شائنة تشمل قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم». وأوضح البيان: «شملت الجرائم الإسرائيلية قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيا وقتل النازحين في مراكز الإيواء واستهداف التجمعات والمركبات من دون أي مبرر».
وأردف: «وثقنا قتل جيش الاحتلال المدنيين خالد الشافعي (58 عاما) ونجله البكر إبراهيم (21 عاما) بعد إطلاق النار تجاههما داخل منزلهما أمام أفراد أسرتهما في بلدة بيت لاهيا يوم الأربعاء.
وشهادات العائلة أكدت أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على الشافعي ونجله بمجرد دخولها إلى منزلهما حين كانا واقفين في جانب الغرفة، ما أدى إلى قتلهما من دون أن يحرك أحد منهما ساكنا»، وفق البيان.
وأردف: «آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمالي قطاع غزة يعانون من الجوع والخوف، ومن يصب منهم يتعذر غالبا نقله للعلاج ليتوفى عدد كبير منهم ببطء بسبب عدم توافر الرعاية الطبية المنقذة للحياة».
وتابع: «وثقنا وجود عشرات الضحايا ممن قتلوا تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم ولم تتوافر طواقم طبية أو دفاع مدني لإنقاذهم في ظل منع الاحتلال الفرق الإنسانية في شمال غزة من العمل منذ 25 يوما».
وأشار البيان إلى أن «تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر إسرائيل في قطاع غزة وخاصة في شماله يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءا أخضر للاحتلال للمضي قدما في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية».
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري «لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها».
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