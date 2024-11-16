مدير عام معرض الطيران: 300 مليون دولار اتـفـاقـات اسـتـثـمـاريـة مباشرة في المعرض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
أكد يوسف محمد محمود مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران أن المعرض من أبرز الأحداث التي تستضيفها مملكة البحرين ويسهم في زيادة عدد الزوار للمملكة؛ وذلك نظرا إلى ما تتمتع به البحرين من موقع استراتيجي، منوها إلى أن الفترة الماضية شهدت زخما في الإقبال على حجوزات الفنادق خلال فترة المعرض، وهو الأمر الذي يؤكد دور المعرض في دعم وتعزيز اقتصاد البحرين عبر استفادة جميع القطاعات.
وأعلن مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران في تصريحات عبر تلفزيون البحرين إبرام العديد من الصفقات ومذكرات التفاهم على هامش النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024، منوها إلى أن حجم الاتفاقات الاستثمارية المباشرة بلغ 300 مليون دولار، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها من أجل تطوير قطاع الطيران والاستثمار فيه على المدى البعيد، منوها إلى أن العوائد المتوقعة من هذه الاتفاقات سوف تتضاعف ما بين 3 و6 مرات، ما يدل على أن المعرض قد أسهم بشكل فعّال في تعزيز العمل الاقتصادي في المملكة والاستثمار.
وكشف عن مشاركة قرابة 177 مشاركا في المعرض يمثلون 56 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وفود من مختلف دول القارة الإفريقية لأول مرة، وذكر أن عدد زوار المعرض لأول مرة تجاوز 87 ألف زائر يمثلون القطاعين المدني والعسكري والجمهور الحاضر للمعرض من القطاعين التجاري والترفيهي، لافتا إلى أن عدد الجنسيات التي زارت المعرض 81 جنسية.
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