مدير عام معرض الطيران: 300 مليون دولار اتـفـاقـات اسـتـثـمـاريـة مباشرة في المعرض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬للمملكة؛‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬زخما‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬حجوزات‭ ‬الفنادق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬دور‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬استفادة‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭.‬

وأعلن‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عبر‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬إبرام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المباشرة‭ ‬بلغ‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العوائد‭ ‬المتوقعة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬سوف‭ ‬تتضاعف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬و6‭ ‬مرات،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬قد‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والاستثمار‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬قرابة‭ ‬177‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬يمثلون‭ ‬56‭ ‬دولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تجاوز‭ ‬87‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬يمثلون‭ ‬القطاعين‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬والجمهور‭ ‬الحاضر‭ ‬للمعرض‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬التجاري‭ ‬والترفيهي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬زارت‭ ‬المعرض‭ ‬81‭ ‬جنسية‭. ‬