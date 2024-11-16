استعدادات استباقية لموسم الأمطار المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكدت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬القادم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬الصهاريج‭ ‬والمضخات‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

المحرق‭.. ‬رفع‭ ‬ميزانيات‭ ‬

مواجهة‭ ‬الأمطار

في‭ ‬البداية‭ ‬كشف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعـار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬ميزانية‭ ‬الاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬لجميع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬لتلبية‭ ‬الخطة‭ ‬المرجوة‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬شـأن‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬ميـاه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المُحرق،‭ ‬أوضح‭ ‬النعّار‭ ‬أن‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬ميـاه‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬باشرت‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬ضمن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬النقاط‭ ‬المتبقية‭ ‬فتم‭ ‬إعادة‭ ‬ادراجها‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬الأشغال‭ ‬وتتضمن‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬لتفادي‭ ‬الأضرار‭ ‬عند‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الصهاريج‭ ‬والمضخات‭ ‬الموزعة‭ ‬على‭ ‬المحافظات‭ ‬الأربع‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬احتياج‭ ‬كل‭ ‬مُحافظة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الداخلية‭.‬

الجنوبية‭.. ‬مشاريع‭ ‬

البنية‭ ‬التحتية

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬إن‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬البحـير‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬المقبل‭ ‬كونها‭ ‬تخص‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وإن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬ستضمن‭ ‬نجاح‭ ‬الموسم،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الموسم‭ ‬سيتحقق‭ ‬بوجود‭ ‬مشاريع‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بالمحافظة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬علي‭ ‬الشيـخ‭ ‬ممثل‭ ‬ثامنة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الصهاريج‭ ‬المخصصة‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬المقبل‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬صهريجًا‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬كافّة‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬بيّن‭ ‬وجود‭ ‬صهاريج‭ ‬مؤجرة‭ ‬تقوم‭ ‬بعملها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الصهاريج‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والأشغال‭.‬

وحول‭ ‬أهم‭ ‬الدوائر‭ ‬التي‭ ‬تُعاني‭ ‬من‭ ‬تمركز‭ ‬ميـاه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬أوضح‭ ‬أنها‭ ‬تتنوع‭ ‬مـا‭ ‬بين‭ ‬الدوائر‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬والعمل‭ ‬المُسبق‭ ‬لتفادي‭ ‬تجمع‭ ‬ميـاه‭ ‬الأمطار‭ ‬فيها‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أبرز‭ ‬مجريات‭ ‬خطة‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬تكونت‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬8‭ ‬صهاريج‭ ‬ومضخات‭ ‬بشكل‭ ‬مبدئي‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المحافظة‭ ‬وقابلة‭ ‬للزيادة‭ ‬بحسب‭ ‬الحاجة،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬نقاط‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سند‭ ‬والنويدرات‭ ‬وسترة‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬من‭ ‬بلاغات‭ ‬المواطنين‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬الأمطار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مخارج‭ ‬لكل‭ ‬مصارف‭ ‬الأمطار‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬سند‭ ‬فهنالك‭ ‬مشاريع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

الشمالية‭.. ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الصهاريج

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬كشف‭ ‬عبدالله‭ ‬الذوادي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬بالمجلس‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الصهاريج‭ ‬المخصصة‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬قد‭ ‬نظّم‭ ‬مؤخرًا‭ ‬اجتماعًا‭ ‬استثنائيا‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الداخلة‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمواجهة‭ ‬حالات‭ ‬الأمطار‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬التوافق‭ ‬المشترك‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والكهرباء‭ ‬والصحة‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والمرور،‭ ‬وشاركت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬عبر‭ ‬ممثلين‭ ‬لها‭ ‬ومختصين‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬المختلفة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوجهات‭ ‬الاجرائية‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الآلية‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬ذات‭ ‬الآثار‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬منعطفات‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الامطار،‭ ‬وتعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬حالة‭ ‬الأمطار‭ ‬وفق‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬حالة‭ ‬الاضرار‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬تحديده،‭ ‬واتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬منظمة‭ ‬لشفط‭ ‬بقع‭ ‬تجمع‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬خطر‭ ‬معيشي‭ ‬وصحي‭ ‬وبيئي‭ ‬على‭ ‬السكان،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬صهاريج‭ ‬شفط‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬موجودة‭ ‬وفاعلة‭ ‬أثناء‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭.‬