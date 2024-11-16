استعدادات استباقية لموسم الأمطار المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت
– مروة أحمد
أكدت أمانة العاصمة والمجالس البلدية مواصلة الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار القادم بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة شؤون البلديات والزراعة عبر زيادة الصهاريج والمضخات في المحافظات الأربع للمساهمة في تصريف مياه الأمطار.
المحرق.. رفع ميزانيات
مواجهة الأمطار
في البداية كشف عبدالعزيز النعـار رئيس مجلس بلدي المحرق لـ«أخبار الخليج» عن رفع ميزانية الاستعداد لموسم الأمطار لجميع المجالس البلدية في المحافظات الأربع لتلبية الخطة المرجوة للموسم المقبل.
وفي شـأن نقاط تجمع ميـاه الأمطار في محافظة المُحرق، أوضح النعّار أن 90 % من نقاط تجمع ميـاه الأمطار التي تم رفعها إلى وزارة الأشغال باشرت العمل فيها ضمن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، وبالنسبة الى النقاط المتبقية فتم إعادة ادراجها ورفعها إلى الأشغال وتتضمن مناطق سكنية بحاجة إلى شبكة تصريف لتفادي الأضرار عند هطول الأمطار ويجري العمل عليها.
وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى إمكانية رفع عدد الصهاريج والمضخات الموزعة على المحافظات الأربع وذلك بحسب احتياج كل مُحافظة، مؤكدًا مسؤولية الأشغال في الشوارع العامة وشؤون البلديات والزراعة في المناطق الداخلية.
الجنوبية.. مشاريع
البنية التحتية
ومن جانبه، قال عبدالله عبداللطيف رئيس مجلس بلدي الجنوبية لـ«أخبار الخليج»: إن مشاريع البنية التحتية القائمة في المحافظة وبالأخص في البحـير ستلعب دورًا مهما في اجتياز موسم الأمطار المقبل كونها تخص تصريف مياه الأمطار، وإن هذه المشاريع ستضمن نجاح الموسم، مشددا على أن نجاح الموسم سيتحقق بوجود مشاريع شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بالمحافظة.
ومن جانبه، أشار علي الشيـخ ممثل ثامنة الجنوبية إلى أن عدد الصهاريج المخصصة لموسم الأمطار المقبل يصل عددها إلى حوالي 50 صهريجًا موزعين على كافّة محافظات المملكة، كما بيّن وجود صهاريج مؤجرة تقوم بعملها فور تلقيها البلاغات إلى جانب الصهاريج المخصصة من شؤون البلديات والزراعة والأشغال.
وحول أهم الدوائر التي تُعاني من تمركز ميـاه الأمطار في المحافظة أوضح أنها تتنوع مـا بين الدوائر الأربع الأولى بالمحافظة الجنوبية والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والعمل المُسبق لتفادي تجمع ميـاه الأمطار فيها.
وفي وقت سابق ناقش مجلس أمانة العاصمة أبرز مجريات خطة موسم الأمطار المقبل والتي تكونت في تخصيص 8 صهاريج ومضخات بشكل مبدئي موزعة على كافة المحافظة وقابلة للزيادة بحسب الحاجة، كما جرى التنسيق مع وزارة الأشغال في وقت سابق للعمل على حل نقاط تجمع مياه الأمطار والتي تتكون في مناطق سند والنويدرات وسترة والتي سجلت أعلى نسب من بلاغات المواطنين المتضررين من موجة الأمطار الأخيرة، كما تم الإشارة إلى وجود مخارج لكل مصارف الأمطار وبالنسبة إلى منطقة سند فهنالك مشاريع مرتبطة بشبكة تصريف مياه الأمطار.
الشمالية.. رفع عدد الصهاريج
وبالنسبة الى مجلس بلدي المنطقة الشمالية، كشف عبدالله الذوادي رئيس لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس لـ«أخبار الخليج» عن رفع عدد الصهاريج المخصصة لموسم الأمطار المقبل.
وكان مجلس بلدي الشمالية قد نظّم مؤخرًا اجتماعًا استثنائيا للمؤسسات الداخلة ضمن منظومة العمل التنفيذي لمواجهة حالات الأمطار للعمل على بناء التوافق المشترك للحد من أضرار الحالات الطارئة في موسم الأمطار بمشاركة ممثلين من وزارة الأشغال وبلدية المنطقة الشمالية والكهرباء والصحة والدفاع المدني والمرور، وشاركت وزارة الأشغال في الاجتماع عبر ممثلين لها ومختصين في الإدارات المختلفة ذات العلاقة.
وبحث الاجتماع مجموعة من التوجهات الاجرائية تمثلت في تفعيل الآلية التنظيمية للتدخل في الحالات الطارئة ذات الآثار الخطيرة على صحة السكان من قبل المؤسسات التنفيذية للحد من المخاطر في حالة وجود منعطفات طارئة في مستوى الامطار، وتعمل المؤسسات التنفيذية على التحرك في مكافحة حالة الأمطار وفق الأولويات التي تحددها حالة الاضرار في الموقع الذي يجري تحديده، واتخاذ اجراءات منظمة لشفط بقع تجمع الأمطار التي تشكل مصدر خطر معيشي وصحي وبيئي على السكان، وأن تكون صهاريج شفط مياه الأمطار موجودة وفاعلة أثناء هطول الأمطار.
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