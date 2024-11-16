صورة اليوم

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التاريخ
11/16/2024 2:41:24 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
قمر نوفمبر العملاق يزين سماء البلاد وتظهر مدينة الكويت.. وهو آخر (قمر عملاق) في 2024
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