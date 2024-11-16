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وزير الشؤون الاجتماعية تفتتح مشروع (المكشات 3) في حلته الجديدة

11/16/2024 2:41:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 11 (كونا) -– افتتحت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت مشروع (المكشات 3) في موقعه المميز بالجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد والذي يستمر حتى نهاية مارس 2025.
وأكدت الوزير الحويلة في كلمة لها خلال الافتتاح أن (المكشات 3) يجسد اهتمام الوزارة بتوفير تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع أفراد المجتمع من خلال مرافق متنوعة تتضمن مناطق ألعاب للأطفال وحديقة حيوانات مصغرة وتوسعة للمقاهي الشعبية وزيادة عدد المطاعم بما يلبي توقعات الزوار.
وأشارت إلى أن المشروع يسعى لاستقطاب نحو 200 ألف زائر مما يعزز التواصل الاجتماعي ويوفر بيئة آمنة وممتعة للعائلات.
وأوضحت أن الوزارة حرصت على تقديم تسهيلات مثل الدخول المجاني للأطفال حتى سن الرابعة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى توفير حجز إلكتروني عبر تطبيق (EVENTAT) لتيسير دخول الزوار وتنظيم عملية الدخول.
حضر الافتتاح عدد من قيادات الوزارة والشخصيات بينهم محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح.(النهاية)

ع ي س / ط أ ب




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