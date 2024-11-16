وزير الشؤون الاجتماعية تفتتح مشروع (المكشات 3) في حلته الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 16 - 11 (كونا) -– افتتحت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت مشروع (المكشات 3) في موقعه المميز بالجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد والذي يستمر حتى نهاية مارس 2025.
وأكدت الوزير الحويلة في كلمة لها خلال الافتتاح أن (المكشات 3) يجسد اهتمام الوزارة بتوفير تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع أفراد المجتمع من خلال مرافق متنوعة تتضمن مناطق ألعاب للأطفال وحديقة حيوانات مصغرة وتوسعة للمقاهي الشعبية وزيادة عدد المطاعم بما يلبي توقعات الزوار.
وأشارت إلى أن المشروع يسعى لاستقطاب نحو 200 ألف زائر مما يعزز التواصل الاجتماعي ويوفر بيئة آمنة وممتعة للعائلات.
وأوضحت أن الوزارة حرصت على تقديم تسهيلات مثل الدخول المجاني للأطفال حتى سن الرابعة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى توفير حجز إلكتروني عبر تطبيق (EVENTAT) لتيسير دخول الزوار وتنظيم عملية الدخول.
حضر الافتتاح عدد من قيادات الوزارة والشخصيات بينهم محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح.(النهاية)
ع ي س / ط أ ب
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