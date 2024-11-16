لاعبو الكويت يحققون مراكز متقدمة في بطولة الإمارات للدراجات المائية 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبو ظبي - 16 - 11 (كونا) -- توج لاعبو منتخب
الكويت للدراجات المائية اليوم السبت بمراكز متقدمة في بطولة الإمارات للدراجات المائية لموسم 2024 التي أقيمت في أبو ظبي وسط مشاركة أكثر من 60 لاعبا من مختلف الدول في فئات متنوعة.
وحقق اللاعب الكويتي أحمد الخضاري المركز الأول في فئة السبارك (آر أن جي بي آر) فيما أضاف زميلاه فواز المكيمي وفهد اليعقوب إنجازا آخر للفئة نفسها بحصولهما على المركزين الثاني والثالث على التوالي ما يؤكد قوة ومهارة اللاعبين الكويتيين في رياضة
الدراجات المائية ويعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الرياضات البحرية في دعم وتطوير هذه الرياضة.
وأعرب رئيس لجنة المحركات في نادي الرياضات البحرية إبراهيم رمضان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام الجولة النهائية من البطولة عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها لاعبو منتخب الكويت للدراجات المائية في بطولة الإمارات 2024.
وقال رمضان "بدأت أولى جولات هذه البطولة في يناير 2024 في دبي تلتها الجولة الثانية في أبو ظبي والثالثة في الشارقة لنختتم اليوم في أبو ظبي" مبينا أنها تجربة رائعة شهدت تنافسا قويا بين 60 لاعبا من مختلف الدول.
وعبر عن الشكر لأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية الكويتي وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد الزنكي على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للاعبين ومتابعتهم عن كثب لافتا إلى أن هذا الدعم كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج المبهرة.
وأشار إلى أن نادي الرياضات البحرية يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل في وقت سيواصل فيه اللاعبون التجهيز لخوض أولى جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية لموسم 2025.
وتقدم بالشكر ايضا لكل من ساهم في نجاح البطولة متطلعا إلى مستقبل مشرق لرياضة الدراجات المائية في الكويت. (النهاية)
س خ م / م ن ف
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