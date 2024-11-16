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لاعبو الكويت يحققون مراكز متقدمة في بطولة الإمارات للدراجات المائية 2024

11/16/2024 2:41:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 16 - 11 (كونا) -- توج لاعبو منتخب الكويت للدراجات المائية اليوم السبت بمراكز متقدمة في بطولة الإمارات للدراجات المائية لموسم 2024 التي أقيمت في أبو ظبي وسط مشاركة أكثر من 60 لاعبا من مختلف الدول في فئات متنوعة.
وحقق اللاعب الكويتي أحمد الخضاري المركز الأول في فئة السبارك (آر أن جي بي آر) فيما أضاف زميلاه فواز المكيمي وفهد اليعقوب إنجازا آخر للفئة نفسها بحصولهما على المركزين الثاني والثالث على التوالي ما يؤكد قوة ومهارة اللاعبين الكويتيين في رياضة الدراجات المائية ويعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الرياضات البحرية في دعم وتطوير هذه الرياضة.
وأعرب رئيس لجنة المحركات في نادي الرياضات البحرية إبراهيم رمضان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام الجولة النهائية من البطولة عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها لاعبو منتخب الكويت للدراجات المائية في بطولة الإمارات 2024.
وقال رمضان "بدأت أولى جولات هذه البطولة في يناير 2024 في دبي تلتها الجولة الثانية في أبو ظبي والثالثة في الشارقة لنختتم اليوم في أبو ظبي" مبينا أنها تجربة رائعة شهدت تنافسا قويا بين 60 لاعبا من مختلف الدول.
وعبر عن الشكر لأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية الكويتي وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد الزنكي على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للاعبين ومتابعتهم عن كثب لافتا إلى أن هذا الدعم كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج المبهرة.
وأشار إلى أن نادي الرياضات البحرية يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل في وقت سيواصل فيه اللاعبون التجهيز لخوض أولى جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية لموسم 2025.
وتقدم بالشكر ايضا لكل من ساهم في نجاح البطولة متطلعا إلى مستقبل مشرق لرياضة الدراجات المائية في الكويت. (النهاية)

س خ م / م ن ف


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