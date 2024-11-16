(أزرق الناشئات) يتعادل مع نظيره البحريني (2-2) في المباراة الودية الثانية بالمنامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 16 - 11 (كونا) -- تعادل منتخب
الكويت لكرة قدم الناشئات مع نظيره البحريني بهدفين لكل منهما في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم السبت بالعاصمة المنامة.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم
للناشئات رئيس الوفد حنان الحردان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة المنتخب بمباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني خلال المعسكر التدريبي تأتي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وخاض منتخب الكويت لكرة قدم الناشئات أمام المنتخب البحريني مباراته الودية الأولى يوم الخميس الماضي التي انتهت بفوز البحرين بثلاثة أهداف دون رد.
وأعربت الحردان عن أملها في أن تسفر سلسلة المباريات الودية والمعسكرات التي يشارك فيها أزرق الناشئات عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم الكروية وتسجيل حضور المنتخب في المشاركات الخارجية.
وعبرت عن تطلعها في أن يقدم (ناشئات الازرق) في المباريات المقبلة أداء تنافسيا متقدما وان يظهر الفريق بالمستوى المأمول مؤكدة ثقتها الكبيرة بقدرات المنتخب وحرصه على عكس صورة مشرفة لدولة الكويت ورفع علمها عاليا في المحافل الدولية.
وتقدمت الحردان بجزيل الشكر والعرفان لسفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين وعلى رأسها السفير الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح على الاهتمام الكبير الذي حظي به الوفد ودعمه وتشجيعه لهم.
وأشادت بما لقيه الوفد الكويتي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال فترة إقامتهم في البحرين منوهة بجهود الاتحاد البحريني لكرة القدم على حسن التنظيم.
كما أثنت على الدعم المتواصل المقدم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لتسهيل الاجراءات للمشاركة في المباريات الخارجية. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
MENAFN16112024000071011013ID1108893245
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