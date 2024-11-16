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(أزرق الناشئات) يتعادل مع نظيره البحريني (2-2) في المباراة الودية الثانية بالمنامة

11/16/2024 2:41:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 11 (كونا) -- تعادل منتخب الكويت لكرة قدم الناشئات مع نظيره البحريني بهدفين لكل منهما في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بينهما اليوم السبت بالعاصمة المنامة.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للناشئات رئيس الوفد حنان الحردان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة المنتخب بمباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني خلال المعسكر التدريبي تأتي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وخاض منتخب الكويت لكرة قدم الناشئات أمام المنتخب البحريني مباراته الودية الأولى يوم الخميس الماضي التي انتهت بفوز البحرين بثلاثة أهداف دون رد.
وأعربت الحردان عن أملها في أن تسفر سلسلة المباريات الودية والمعسكرات التي يشارك فيها أزرق الناشئات عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم الكروية وتسجيل حضور المنتخب في المشاركات الخارجية.
وعبرت عن تطلعها في أن يقدم (ناشئات الازرق) في المباريات المقبلة أداء تنافسيا متقدما وان يظهر الفريق بالمستوى المأمول مؤكدة ثقتها الكبيرة بقدرات المنتخب وحرصه على عكس صورة مشرفة لدولة الكويت ورفع علمها عاليا في المحافل الدولية.
وتقدمت الحردان بجزيل الشكر والعرفان لسفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين وعلى رأسها السفير الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح على الاهتمام الكبير الذي حظي به الوفد ودعمه وتشجيعه لهم.
وأشادت بما لقيه الوفد الكويتي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال فترة إقامتهم في البحرين منوهة بجهود الاتحاد البحريني لكرة القدم على حسن التنظيم.
كما أثنت على الدعم المتواصل المقدم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لتسهيل الاجراءات للمشاركة في المباريات الخارجية. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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