7 جنود باكستانيين قتلى بهجوم مسلح في بلوشستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 16 - 11 (كونا) -- لقي سبعة من أفراد القوات شبه العسكرية الباكستانية حتفهم وأصيب 18 آخرون بجروح في هجوم مباغت شنه مسلحون اليوم السبت على نقطة تفتيش بمنطقة جبلية وعرة قرب كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في أحدث حلقة بسلسة الهجمات على أجهزة الشرطة والجيش في البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤول بالشرطة المحلية يدعى حبيب الرحمن القول إن الهجوم المسلح وقع في منطقة قلات وهي منطقة جبلية تقع في جنوب كويتا واستمر عدة ساعات قبل أن تصل أعداد كثيفة من قوات الأمن إلى مكان الهجوم وتطوق المنطقة.
وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان أصدره بالهجوم الإرهابي وقدم تعازيه لذوي القتلى وتمنياته للشفاء العاجل للجرحى.
ووجه شريف بتوفير أفضل المرافق الطبية للجرحى وأمر باتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي الهجوم لمعاقبتهم.
ويعد هجوم اليوم أحدث الهجمات التي تستهدف عناصر الشرطة والجيش بعدما فجر انفصاليون بلوش يوم السبت الماضي محطة السكك الحديدية الرئيسية في كويتا وهي تعج بالركاب ما أودى بحياة 26 شخصا منهم 14 جنديا من قوات الجيش التي كانت تنظر قطارا على وشك المغادرة.
كما راح ضحية التفجير الذي أحدث دمارا هائلا في محطة القطارات 62 جريحا منهم 46 جنديا من الجيش.
وأعقب هذا الهجوم أسبوع من العمليات العسكرية قتل فيها الجيش الباكستاني أعدادا من المسلحين في بلوشستان (أكبر أقاليم باكستان) وخيبر بوختنخوا وهما من الأقاليم القبلية الوعرة الواقعة شمال وغرب باكستان على تخوم أفغانستان ويشهدان زيادة في حدة الهجمات التي يشنها المسلحون. (النهاية)
س ب ك / ه س ص
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