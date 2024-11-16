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7 جنود باكستانيين قتلى بهجوم مسلح في بلوشستان

11/16/2024 2:41:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 16 - 11 (كونا) -- لقي سبعة من أفراد القوات شبه العسكرية الباكستانية حتفهم وأصيب 18 آخرون بجروح في هجوم مباغت شنه مسلحون اليوم السبت على نقطة تفتيش بمنطقة جبلية وعرة قرب كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في أحدث حلقة بسلسة الهجمات على أجهزة الشرطة والجيش في البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤول بالشرطة المحلية يدعى حبيب الرحمن القول إن الهجوم المسلح وقع في منطقة قلات وهي منطقة جبلية تقع في جنوب كويتا واستمر عدة ساعات قبل أن تصل أعداد كثيفة من قوات الأمن إلى مكان الهجوم وتطوق المنطقة.
وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان أصدره بالهجوم الإرهابي وقدم تعازيه لذوي القتلى وتمنياته للشفاء العاجل للجرحى.
ووجه شريف بتوفير أفضل المرافق الطبية للجرحى وأمر باتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي الهجوم لمعاقبتهم.
ويعد هجوم اليوم أحدث الهجمات التي تستهدف عناصر الشرطة والجيش بعدما فجر انفصاليون بلوش يوم السبت الماضي محطة السكك الحديدية الرئيسية في كويتا وهي تعج بالركاب ما أودى بحياة 26 شخصا منهم 14 جنديا من قوات الجيش التي كانت تنظر قطارا على وشك المغادرة.
كما راح ضحية التفجير الذي أحدث دمارا هائلا في محطة القطارات 62 جريحا منهم 46 جنديا من الجيش.
وأعقب هذا الهجوم أسبوع من العمليات العسكرية قتل فيها الجيش الباكستاني أعدادا من المسلحين في بلوشستان (أكبر أقاليم باكستان) وخيبر بوختنخوا وهما من الأقاليم القبلية الوعرة الواقعة شمال وغرب باكستان على تخوم أفغانستان ويشهدان زيادة في حدة الهجمات التي يشنها المسلحون. (النهاية)

س ب ك / ه س ص




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