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نادي كاظمة الكويتي يخسر أمام مس كرمان الإيراني (20-26) بالبطولة الآسيوية لكرة اليد

11/16/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 – 11 (كونا) -- خسر نادي كاظمة الكويتي أمام نظيره مس كرمان الإيراني بنتيجة (20-26) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق الإيراني بالنتيجة (11-9) وفي الشوط الثاني حاول كاظمة العودة والتقدم بالنتيجة إلا أن المباراة انتهت لصالح مس كرمان الإيراني بنتيجة (26-20).
وفي مباريات أخرى ضمن البطولة فاز نادي الشارقة الاماراتي على الشباب البحريني بنتيجة (35-31) بينما تغلب نادي الخليج السعودي على الدحيل القطري بنتيجة (27–25).
وانطلقت البطولة بالدوحة يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري ويتنافس فيها تسعة فرق من مختلف الدول الآسيوية على مجموعتين حيث يتأهل الفائز في البطولة إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35-33). (النهاية)

س س س / م م ج




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