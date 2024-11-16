نادي كاظمة الكويتي يخسر أمام مس كرمان الإيراني (20-26) بالبطولة الآسيوية لكرة اليد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 16 – 11 (كونا) -- خسر نادي كاظمة الكويتي أمام نظيره مس كرمان الإيراني بنتيجة (20-26) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات البطولة الآسيوية ال27 للأندية أبطال الدوري
لكرة اليد للرجال.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق الإيراني بالنتيجة (11-9) وفي الشوط الثاني حاول كاظمة العودة والتقدم بالنتيجة إلا أن المباراة انتهت لصالح مس كرمان الإيراني بنتيجة (26-20).
وفي مباريات
أخرى ضمن البطولة فاز نادي الشارقة الاماراتي على الشباب البحريني بنتيجة (35-31) بينما تغلب نادي الخليج السعودي على الدحيل القطري بنتيجة (27–25).
وانطلقت البطولة بالدوحة يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري ويتنافس فيها تسعة فرق من مختلف الدول الآسيوية على مجموعتين حيث يتأهل الفائز في البطولة إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2025).
وتضم المجموعة الأولى الريان القطري والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني فيما تضم المجموعة الثانية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني.
وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي وتوج بلقبها فريق الخليج السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق العربي القطري بنتيجة (35-33). (النهاية)
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